مسؤول لبناني: تسلمنا الصيغة النهائية لاتفاق الحدود مع الاحتلال

قال مسؤول لبناني رفيع، الإثنين، إن بيروت تسلمت من الوسيط الأمريكي آموس هوكستين الصيغة النهائية لمسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف المسؤول للأناضول، مفضلا عدم الكشف عن اسمه كونه غير مخول التصريح لوسائل الإعلام، أن "لبنان تسلم من الوسيط هوكستين الصيغة النهائية لمقترح الاتفاق، ويجري الآن التدقيق بها".

ولم يعلن على الفور لبنان ولا (إسرائيل) رسميا تسلم الصيغة النهائية من الاتفاق.

ويأتي هذا التطور بعدما كان لبنان وإسرائيل قد أبديا ملاحظات على مسودة اتفاق سابقة أرسلها هوكستين إلى الطرفين مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وكانت الرئاسة اللبنانية أعلنت حينها أن ملاحظات بيروت على مسودة الاتفاق تضمن حقوقها في التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي.

بالمقابل، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، الملاحظات اللبنانية على مسودة اتفاق الحدود البحرية.

وبناء على ملاحظات الجانبين أجرى الوسيط الأمريكي اتصالات مع الأطراف المعنية خلال الأيام الماضية في محاولة للتوصل الى اتفاق نهائي.

ويتنازع لبنان (وإسرائيل) على منطقة بحرية غنية بالنفط والغاز في البحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كيلومترا مربعا، وتتوسط واشنطن في مفاوضات غير مباشرة بينهما لتسوية الخلاف وترسيم الحدود.

المصدر / وكالات