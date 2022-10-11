وفد من حماس برئاسة "هنية" يصل الجزائر للمشاركة في الحوار الوطني

وصل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مساء الإثنين، إلى دولة الجزائر على رأس وفد من قيادة الحركة للمشاركة في اللقاءات الوطنية التي تُجريها الجزائر من أجل تحقيق المصالحة واستعادة وحدة شعبنا.

وأوضحت الحركة في بيانها، أن الوفد سيجري لقاءات مع القيادة الجزائرية والقوى الفلسطينية لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، إلى جانب تعميق العلاقة الثنائية مع الجزائر، وبحث سبل تفعيل القضية الفلسطينية في القمة العربية التي ستُعقد الشهر المقبل، وكذلك التشاور فيما يتعلق بالتطورات السياسية والميدانية وتأثيراتها على الملف الفلسطيني.

وأكدت حماس موقفها الثابت بضرورة إنجاح الجهود الجزائرية وتحقيق وحدة الشعب الفلسطيني لمواجهة التحديات الخطيرة التي تهدد شعبنا وقضيته الوطنية.

ويضم الوفد بجانب هنية، أعضاء المكتب السياسي للحركة خليل الحية، وماهر صلاح، وحسام بدران.

وفي 6 ديسمبر/كانون الأول 2021، أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون اعتزام بلاده استضافة مؤتمر جامع للفصائل الفلسطينية، ولاحقا استقبلت الجزائر وفودا تمثل الفصائل واستمعت منها إلى رؤيتها حول إنهاء الانقسام.

المصدر / فلسطين أون لاين