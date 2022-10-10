فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مراقبون: اقتحامات الاحتلال وانتهاكاته بالضفة والقدس صعّدت أعمال المقاومة

سعر صرف الدولار هذا المساء

22 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس خلال 24 ساعة الأخيرة

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من دير نظام

"القوى الوطنية والإسلامية" تحذّر الاحتلال من المساس بالأسرى

جماهير غفيرة تشيّع الشهيد الطفل محمود سمودي في جنين

إصابات بمواجهات مع الاحتلال في القدس واعتداءات للمستوطنين بسلفيت

نداءٌ عاجلٌ من "عرين الأُسود"

شباب خانيونس يحسم ملف الجهاز الفني

غزة.. استقالة ثالثة في الدوري الممتاز

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

سعر صرف الدولار هذا المساء

10 أكتوبر 2022 . الساعة 21:46 بتوقيت القدس
...

سجل الدولار الأمريكي استقراراً ملحوظاً مساء اليوم، حيث بلغ الشيكل مقابله 3.56 لكل دولار واحد.

لقطة الشاشة 2022-10-10 214739.png
 

المصدر / فلسطين أون لاين
#الدولار #الشيكل #صرف العملات

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة