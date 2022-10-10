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تفاصيل الخبر
سعر صرف الدولار هذا المساء
10 أكتوبر 2022 . الساعة 21:46 بتوقيت القدس
سجل الدولار الأمريكي استقراراً ملحوظاً مساء اليوم، حيث بلغ الشيكل مقابله 3.56 لكل دولار واحد.
المصدر / فلسطين أون لاين
#الدولار
#الشيكل
#صرف العملات
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