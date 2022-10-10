22 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس خلال 24 ساعة الأخيرة

تواصلت أعمال المقاومة المتصاعدة بالضفة الغربية والقدس المحتلة ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" 22 عملًا مقاوما بالضفة والقدس خلال 24 ساعة الأخيرة، أبرزها عمليتا إطلاق نار في نابلس، ومواجهات عنيفة في بلدات القدس، أدت إلى إصابة جندي إسرائيلي.

وأصيب جندي إسرائيلي خلال مواجهات عنيفة اندلعت في بلدة العيسوية ومختلف ضواحي القدس، حيث تتواصل المواجهات مع قوات الاحتلال منذ تنفيذ عملية شعفاط البطولية، رشق خلالها الشبان قوات بالحجارة والزجاجات الحارقة والمفرقعات النارية.

وتواصل قوات الاحتلال حصارها على مخيم شعفاط وبلدة عناتا، واقتحاماتها بحثًا عن منفذ عملية حاجز شعفاط البطولية مساء السبت الماضي، والتي أدت لمقتل مجندة وإصابة خطرة.

وأطلق مقاومون النار صوب وقوات الاحتلال في مستوطنة "شافي شمرون" وجبل جرزيم في نابلس، كما استهدفوا حاجز الجلمة شمال جنين بالعبوات الناسفة.

واندلعت مواجهات في 12 نقطة مواجهة، شملت بلدات القدس ورام الله وطولكرم وسلفيت، رشق خلالها جنود الاحتلال بالحجارة والزجاجات الحارقة.

وشهدت الضفة الغربية ارتفاعا ملحوظا في أعمال المقاومة الفلسطينية بجميع أشكالها خلال شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، حيث رصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" (833) عملا مقاوما، أدت لمقتل إسرائيلي واحد وإصابة (49) آخرين، بعضهم بجراح خطرة.

وتصاعدت عمليات الاشتباك المسلح مع قوات الاحتلال، حيث بلغت عمليات إطلاق النار على أهداف الاحتلال (75) عملية، (30، 28) عملية منها في جنين ونابلس على التوالي.

المصدر / فلسطين أون لاين