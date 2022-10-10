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نداءٌ عاجلٌ من "عرين الأُسود"

10 أكتوبر 2022 . الساعة 20:13 بتوقيت القدس
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مقاومو عرين الأسود في نابلس

وجّهت مجموعات عرين الأُسود في مدينة نابلس، نداءً عاجلاً إلى أهالي مخيم شعفاط.

وقالت المجموعات في ندائها العاجل: "نداء عاجل وجب تداوله سريعا إلى إخواننا المواطنين في منطقة مخيم شعفاط ومنطقة عناتا وما يحيطها الآن الآن".

وأضافت: " قوموا بإشعال ما توفر لديكم من إطارات مطاطية وأي شيء من الممكن أن يحجب رؤية  طائرات العدو فوق سماء المخيم وما يحيطه ومنطقة عناتا سيما أن الطائرات تُحلق بمسافات مُنخفضة جدا عاونوا مجاهديكم  نُريد أن نريهم غيمة سوداء فوق المُخيم وما يحيطه".

وختمت بيانها بالقول: "إخوتكم عرين الأسود"

المصدر / فلسطين أون لاين
#نابلس #مخيم شعفاط #عرين الأسود

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