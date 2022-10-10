شباب خانيونس يحسم ملف الجهاز الفني

غزة/وائل الحلبي:

جدد شباب خانيونس الثقة بالجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن محمد أبو حبيب الذي استقال من تدريب النشامى بعد الخسارة المفاجئة من الهلال في الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.

وقرر مجلس إدارة شباب خانيونس الحفاظ على بقاء أبو حبيب مدربا للفريق وجهازه المعاون دون أي تغيير والحفاظ على حالة الاستقرار في الفريق الذي يستعد لمباراة هامة.

ويتطلع شباب خانيونس لتحقيق الصحوة في مباراته القادمة أمام الصداقة في الجولة السادسة من الدوري، من أجل تحسين موقعه في ترتيب الدوري الممتاز مع تواجده في المركز الثامن برصيد 5 نقاط.

ويحل شباب خانيونس ضيفا على الصداقة في اللقاء الذي سيقام يوم الجمعة القادم على ملعب فلسطين في افتتاح الجولة السادسة.

المصدر / فلسطين أون لاين