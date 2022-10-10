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بيانٌ مهمٌ من "مقاومة مخيم شعفاط"

10 أكتوبر 2022 . الساعة 19:55 بتوقيت القدس
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نشرت مجموعات شبابية تحمل اسم "مقاومة مخيم شعفاط" بياناً مهماً مساء اليوم، دعت فيه إلى ضرورة مواجهة اقتحامات الاحتلال الإسرائيلي للمخيم.

وفيما يلي البيان كاملاً:

بسم الله الرحمن الرحيم

قَٰتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍۢ مُّؤْمِنِينَ 

إلى أحرار مخيم شعفاط وضاحية السلام وراس خميس وراس شحادة وعناتا 

ورود إنذار عن نية قوات الاحتلال باقتحام كبير للمناطق المذكورة بعد وصول تعزيزات كبيرة وضخمة  إلى حاجز مخيم شعفاط وعلى إثر ذلك نستحلفكم بالله النزول إلى الشوارع لمساندة أخينا المجاهد المطارد، ونطالب الأهالي بعدم التجول في مركباتهم بعد الساعة الثامنة مساء حيث ستغلق الشوارع أمام قوات الاحتلال تحسباً لأي طارئ حفاظاً على المطارد ..

مقاومة مخيم شعفاط 
 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#القدس المحتلة #مخيم شعفاط #حاجز شعفاط #عملية حاجز شفاط #مقاومة مخيم شعفاط

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