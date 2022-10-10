إصابات بمواجهات مع الاحتلال في القدس واعتداءات للمستوطنين بسلفيت

أصيب عدد من الفلسطينيين، مساء اليوم الإثنين، من جرّاء تجدّد المواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، إلى جانب الاعتداءات التي شنها مستوطنون غرب محافظة سلفيت بالضفة الغربية.



وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن قوات الاحتلال منعت طواقم الإسعاف من الوصول إلى منطقة عناتا بالقدس المحتلة، وذلك بعد الإبلاغ عن وجود مواجهات في المنطقة ووجود إصابات.

وأفاد شهود عيان بإصابة شاب خلال المواجهات المندلعة مع قوات الاحتلال في ضاحية السلام، ببلدة عناتا بالقدس المحتلة.

وفي سياق متصل، قامت قوات الاحتلال بتفتيش السيارات والتدقيق في هوية راكبيها قرب حاجز شعفاط بالقدس المحتلة، وذلك ضمن حملة التمشيط والمداهمات الواسعة بحثاً عن منفذ عملية إطلاق النار البطولية أول من أمس، والتي أسفرت عن مقتل مجندة وإصابة جنديين آخرين.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي فرض حصارها على مخيم شعفاط وبلدة عناتا شمال القدس المحتلة، واعتداءاتها بحق الأهالي والمواطنين، منذ عملية إطلاق النار البطولية على حاجز شعفاط.

وفي وقت سابق، أصيب فلسطينيان بجروح عقب اقتحام قوات الاحتلال ضاحية السلام شمال شرق مدينة القدس المحتلة.

كما أصيب فلسطينيان أحدهما طفل، في إثر اعتداء مستوطنين على عائلة في أثناء قطفها ثمار الزيتون في خلة حسان غرب بلدة بديا غرب محافظة سلفيت.

وهاجم المستوطنون عائلة المواطن رائد أبو سيف، ما أدى إلى إصابته ونجله بجروح، وجرى نقلهما إلى المستشفى.







المصدر / فلسطين أون لاين