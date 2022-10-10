غزة.. استقالة ثالثة في الدوري الممتاز

غزة/وائل الحلبي:

تقدم الكابتن محمود المزين المدير الفني لفريق غزة الرياضي بإستقالته من تدريب الفريق، بعد وقت قصير من خسارة العميد أمام خدمات النصيرات بثنائية في ختام الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.

وأبلغ المزين "فلسطين أون لاين" بقرار استقالته من تدريب الفريق الذي تولى قيادته قبل بداية الموسم الحالي، دون أن يوضح الكثير من التفاصيل حول قرار الرحيل عن غزة الرياضي.

ومن المقرر أن يعقد مجلس إدارة غزة الرياضي اجتماعا طارئا للرد على استقالة المزين من تدريب الفريق.

وتوقف رصيد غزة الرياضي عند 4 نقاط في المركز العاشر بعد الخسارة من خدمات النصيرات الذي أصبح يتساوى معه برصيد النقاط محتلا المركز التاسع بفارق الأهداف،

المصدر / فلسطين أون لاين