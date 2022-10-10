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اتفاق رسمي بين برشلونة وأتلتيكو مدريد بشأن غريزمان

10 أكتوبر 2022 . الساعة 19:06 بتوقيت القدس
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أتلتيكو مدريد يستعيد غريزمان نهائياً من برشلونة

تعاقد أتلتيكو مدريد الإسباني نهائياً مع المهاجم الفرنسي الدولي أنطوان غريزمان مقابل 20 مليون يورو، بعد عودته إلى صفوفه من مواطنه برشلونة.

وقال نادي العاصمة في بيان "وقع غريزمان عقداً يربطه بنادينا حتى 30 حزيران/يونيو 2026".

وكان غريزمان تعاقد مع برشلونة قادماً من أتلتيكو مدريد عام 2019 مقابل 120 مليون يورو (116.5 مليون دولار)، بيد انه عانى لفرض نفسه في ملعب كامب نو، وأعير إلى أتلتيكو بالذات في آب/أغسطس من العام الماضي.

وكان بطل العالم البالغ 31 عاماً ضمن الخطط الرئيسة لمدرّبه الأرجنتيني دييغو سيميوني الموسم الماضي، لكنه تحوّل إلى مقاعد البدلاء في الموسم الجاري، في محاولة من أتلتيكو للتهرب من دفع 40 مليون يورو الزامية، بحال اشراكه أكثر من عدد محدّد من المباريات. تضمن بندٌ بوجوب دفع 40 مليون يورو، بحال خاض أكثر من 45 دقيقة في 50% من مباريات أتلتيكو بين تموز/يوليو 2021 وحزيران/يونيو 2023.

ومع اقتراب كأس العالم في قطر ورغبة غريزمان بمشاركة إضافية، تفاوض أتلتيكو وبرشلونة على عقد جديد مقدّر بعشرين مليون يورو، وأكّد رئيس برشلونة جوان لابورتا هذا الرقم في الجمعية العمومية للنادي.

قال لابورتا "هو 20 مليون يورو زائد 4 ضمن البنود المتغيّرة. هناك بند آخر في العقد بحال قرر أتلتيكو بيعه في المستقبل، إذ يتعين عليه أن يدفع لنا الفارق المتبقي، وصولا إلى مبلغ الأربعين مليون يورو المتفق عليه من قبل".

ولم يعلن أتلتيكو عن قيمة الصفقة الحالية.

وخاض غريزمان 303 مباريات مع "كولتشونيروس" مسجلاً 144 هدفاً على فترتين.

كما سجل 35 هدفاً في 102 مبارتين مع برشلونة، محرزاً كأس الملك في 2021.

على صعيد الأندية، كان أكبر انجاز له احراز الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" مع أتلتيكو في 2018.

المصدر / وكالات
#برشلونة #أتلتيكو مدريد #غريزمان

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