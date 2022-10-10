فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

غزة.. استقالة ثالثة في الدوري الممتاز

سر تصدر برشلونة لجدول ترتيب الدوري الإسباني

قاسم: الفصل التعسفي للصحفيين بزعم انحيازهم للرواية الفلسطينية انتهاك لحرية الرأي

أتلتيكو مدريد يستعيد غريزمان نهائياً من برشلونة

النائب زعارير يدعو شعبنا لصد جرائم الاحتلال بحق ديننا ومقدساتنا

مدرب "خدمات رفح" يوجه رسالة لـ"شباب الزوايدة"

الزامبي مويبو يضطر الى الاعتزال لمشكلة في القلب

غياب موسيالا عن مواجهة بايرن وبلزن لاصابته بكورونا

استحواذ قطري على نسبة من نادي سبورتينغ براغا البرتغالي

"أبو بكر": تصريحات "رمضان" غير إنسانية.. و"الفتحاويون" لا يعلّقون خوفاً من العقوبات

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

مدرب "خدمات رفح" يوجه رسالة لـ"شباب الزوايدة"

10 أكتوبر 2022 . الساعة 18:38 بتوقيت القدس
...
إسلام أبو عريضة المدير الفني لفريق خدمات رفح

أبدى إسلام أبو عريضة المدير الفني لفريق خدمات رفح إعجابه الكبير بما قدمه فريق شباب الزوايدة، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة من دوري الدرجة الممتازة.

وقال أبو عريضة لـ"فلسطين أون لاين": إن فريق الزوايدة قدم مباراة كبيرة أمام الأخضر الرفحي، وأظهر ندية كبيرة في اللعب سواء مباراة الفريقين أو في المباريات لعبها منذ انطلاق بطولة الدوري. 

وأضاف المدير الفني لخدمات رفح أنه يتوقع صحوة قوية للزوايدة في الجولات القادمة خاصة وأن الفريق يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين أصحاب الإمكانات الكبيرة.

وأشار أبو عريضة لأهمية فوز فريقه على الزوايدة وانفراده بصدارة الترتيب، وأنه طوى صفحة المباراة وسيبدأ التحضير للقاء خدمات النصيرات في الجولة السادسة من الدوري الممتاز. 

ورفع خدمات رفح رصيده من النقاط إلى 13 نقطة في المركز الأول بعد فوزه على الزوايدة بهدف دون رد، وتوقف رصيد الزوايدة عند 3 نقاط في المركز العاشر.

المصدر / فلسطين أون لاين
#خدمات رفح #شباب الزوايدة #إسلام أبو عريضة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة