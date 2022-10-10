مدرب "خدمات رفح" يوجه رسالة لـ"شباب الزوايدة"

أبدى إسلام أبو عريضة المدير الفني لفريق خدمات رفح إعجابه الكبير بما قدمه فريق شباب الزوايدة، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة من دوري الدرجة الممتازة.

وقال أبو عريضة لـ"فلسطين أون لاين": إن فريق الزوايدة قدم مباراة كبيرة أمام الأخضر الرفحي، وأظهر ندية كبيرة في اللعب سواء مباراة الفريقين أو في المباريات لعبها منذ انطلاق بطولة الدوري.

وأضاف المدير الفني لخدمات رفح أنه يتوقع صحوة قوية للزوايدة في الجولات القادمة خاصة وأن الفريق يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين أصحاب الإمكانات الكبيرة.

وأشار أبو عريضة لأهمية فوز فريقه على الزوايدة وانفراده بصدارة الترتيب، وأنه طوى صفحة المباراة وسيبدأ التحضير للقاء خدمات النصيرات في الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

ورفع خدمات رفح رصيده من النقاط إلى 13 نقطة في المركز الأول بعد فوزه على الزوايدة بهدف دون رد، وتوقف رصيد الزوايدة عند 3 نقاط في المركز العاشر.

المصدر / فلسطين أون لاين