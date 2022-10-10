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ميسي يغيب عن مواجهة بنفيكا

10 أكتوبر 2022 . الساعة 18:51 بتوقيت القدس
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ميسي يغيب عن مواجهة بنفيكا

سيغيب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن صفوف باريس سان جرمان الفرنسي، خلال مواجهته لبنفيكا المقررة غداً ضمن مسابقة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم، كما علمت وكالة فرانس برس من ناديه أمس.

وكان ميسي غاب عن مباراة فريقه الاخيرة ضد رينس (صفر-صفر) في الدوري المحلي بسبب اصابة طفيفة في ربلة الساق تعرض لها خلال مباراة الذهاب ضد بنفيكا (1-1) الاسبوع الماضي وطالب على اثرها باستبداله في الدقائق الاخيرة اثر تدخل من احد لاعبي الفريق البرتغالي.

ولم تكن الفحوصات التي اجراها ميسي أمس حاسمة، فقرر الجهاز الطبي والفني عدم المخاطرة باشراكه ضد بنفيكا.

ويواجه سان جرمان خوض 8 مباريات من الان وحتى 13 تشرين الثاني/نوفمبر موعد اطلاق سراح اللاعبين الدوليين للمشاركة ضمن منتخباتهم الوطنية في مونديال قطر.

ويعاني نادي العاصمة الفرنسية من اصابات عدة في صفوفه تطال مدافعه الفرنسي بريسنل كيمبيبي والظهير الايسر البرتغالي نونو منديش ومواطنه لاعب الوسط ريناتو سانشيز.

المصدر / وكالات
#باريس #ميسي #بنفيكا #أيطال اوروبا

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