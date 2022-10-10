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"أبو بكر": تصريحات "رمضان" غير إنسانية.. و"الفتحاويون" لا يعلّقون خوفاً من العقوبات

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عقوبات ستلحق برواتبهم ووظائفهم

خاص "أبو بكر": تصريحات "رمضان" غير إنسانية.. و"الفتحاويون" لا يعلّقون خوفاً من العقوبات

10 أكتوبر 2022 . الساعة 18:40 بتوقيت القدس
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رام الله/ صفاء عاشور:

أكدت النائب في المجلس التشريعي نجاة أبو بكر، أن أعضاء حركة فتح في الضفة الغربية يخافون من التعبير عن رأيهم أو التعليق على تصريحات محافظ مدينة نابلس إبراهيم رمضان الأخيرة بحق أمهات الشهداء.

وأوضحت أبو بكر في تصريح لـ"فلسطين أون لاين" أن الكل الفلسطيني استنكر تصريحات إبراهيم رمضان، مشيرةً إلى أن "تخوف الكثير من قيادات فتح من العقوبات المؤلمة يمكن أن تمارس ضدهم على رواتبهم والوظائف التي يعملون بها جعلتهم يصمتون أمام الإساءات التي وجهت لأمهات الشهداء.

وقالت أبو بكر: "إن تصريحات رمضان التي وصف فيها أمهات الشهداء بـ"الشاذات" هي "غير إنسانية"، فقد غاب عن ذهنه أنهم وقود الحياة الوطنية والعمود الفقري الذي تتغذى من خلاله كل مكونات الوحدة الوطنية".

وأضافت:" الجميع طالب بإقالة إبراهيم رمضان من منصبه كمحافظ لمدينة نابلس، والتي لا تتشرف بأن يمثلها أمثال هذا الشخص الذي لا يقدر أمهات الشهداء، إلا أن هذه المطالبات لم تلق أي استجابة من السلطة".

وكان محافظ نابلس في شمال الضفة الغربية إبراهيم رمضان قد وجّه انتقادات لأمهات المقاومين الفلسطينيين، قائلاً:" إنهن أمهات "شاذات" يرسلن أبناءهن للانتحار ثم يظهرن باعتبارهن مناضلات"، وهو ما فجّر حالة من الاستنكار والجدل على منصات التواصل الاجتماعي.

المصدر / فلسطين أون لاين
#نجاة أبو بكر #إبراهيم رمضان #فتحنابلس

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