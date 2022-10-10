رئيس نادي شباب جباليا يهدّد بمقاضاة اتحاد كرة القدم.. ما الأسباب؟

غزة/ وائل الحلبي:

كشف وليد شاهين رئيس نادي شباب جباليا، أن المرحلة المقبلة ستشهد العديد من الخطوات التصعيدية لتحصيل حقوق الأندية المالية بعد تنصل الجميع من مسؤولياته سواء اتحاد كرة القدم أو المجلس الأعلى للشباب و الرياضة.

وقال شاهين في تصريحات إعلامية: إن رؤساء الأندية الغزية تحلوا بالمسؤولية الوطنية والأخلاقية بالحفاظ على استمرارية النشاط الرياضي رغم كل الظروف الاستثنائية التي نعيشها في قطاع غزة من حصار جائر وانقسام سياسي.

وأكد شاهين، أن الأندية الغزية مصدر رزق لآلاف الأسر الفلسطينية، وأن احتجاز اتحاد كرة القدم للرعاية المالية للشركة الراعية في حساباته البنكية للموسم الثاني تواليا دون تسليمها للأندية يثير العديد من علامات الاستفهام واالاستهجان. وفق قوله.

وشدّد شاهين أن المرحلة المقبلة ستشهد العديد من الخطوات من رؤساء الأندية قد تصل لمقاضاة اتحاد كرة القدم لدى الاتحاد العربي أو الآسيوي حتى إن اضطر الأمر لتقديم شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لتسليم حقوق الأندية المستحقة من الشركة الراعية لبطولة الدوري.

وأضاف شاهين أن عدم صرف منحة المجلس الأعلى للشباب والرياضة رغم كل الوعودات بصرفها قبل انطلاق الموسم و نحن الآن ومع انتهاء الجولة الخامسة ستفرض أيضا على رؤساء الأندية العديد من الخطوات لتحصيل تلك الحقوق.

واختتم شاهين حديثه أن كرة القدم هي المتنفس الوحيد لأبناء شعبنا في قطاع غزة في ظل الظروف المعقدة التي نعيشها و مصدر رزق يسد رمق آلاف الأسر فيجب على الجميع تحمل مسؤولياته تجاه ذلك من مجلس أعلى واتحاد كرة القدم لتستمر عجلة الرياضة بالدوران.

المصدر / فلسطين أون لاين