دعوات متواصلة للحشد والرباط في الأقصى لصد عدوان المستوطنين

تتواصل الدعوات الفلسطينية للحشد والرباط في المسجد الأقصى المبارك، بدءًا من يوم غد الثلاثاء، للتصدي لاقتحامات المستوطنين ومخططات الاحتلال بمناسبة ما يسمى "عيد العرش العبري".

وأكدت الدعوات على أهالي القدس والضفة والداخل المحتل لضرورة الرباط وشد الرحال إلى الأقصى، وإحياء الفجر العظيم في ساحات المسجد بدءا من غد الثلاثاء 11 أكتوبر، للدفاع عنه وصد عدوان المستوطنين.

ودعا المحامي والناشط المقدسي بلال محفوظ إلى الرباط والاحتشاد في المسجد الأقصى المبارك لإفشال مخططات الاحتلال، مؤكدًا على أن صمود المرابطين يفشل مخططات الاحتلال في الأقصى.

وقال إن كل الاقتحامات التي تجري بحق المسجد الأقصى خطيرة وتشكل اعتداء واضحا عليه، موضحًا أن الاقتحامات وارتفاع الانتهاكات بحق المسجد تزيد في فترة الأعياد اليهودية.

وأشار إلى أن ذروة الاقتحامات للمستوطنين ستكون يوم غداً في ما يسمى بـ"عيد العرش".

وأضاف أن حكومة الاحتلال تدعم اقتحام وانتهاك المستوطنين للأقصى، والاحتلال يسعى جاهداً من أجل تقسيم المسجد الأقصى زمانياً ومكانياً.

يذكر أن "منظمات الهيكل" المزعوم دعت المستوطنين إلى قراءة جماعية توراتية في ساعات المسجد الأقصى المبارك خلال الاقتحام الكبير الذي تحضر له، غدا الثلاثاء، في أيام ما يسمى "عيد العرش" العبري.

المصدر / فلسطين أون لاين