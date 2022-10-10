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حماس تنعى الشهيد الفتى محمد سمودي من جنين

10 أكتوبر 2022 . الساعة 16:24 بتوقيت القدس
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الطفل محمد سمودي من جنين

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" شهيد فلسطين الفتى محمود محمد خليل سمودي (12 عاماً)، الذي ارتقى متأثراً بجراحه التي أصيب بها قبل أيام برصاص الاحتلال، خلال العدوان على مدينة جنين.

ودعت حماس في بيان النعي، أبناء شعبنا الصابر المجاهد إلى استلهام معاني البطولة والفداء من تضحيات شهدائنا الأبرار الذين ارتقوا في الميدان بعد مواجهات واشتباكات قضّت مضاجع المحتل ومستوطنيه، والتربّص لهم عند الحواجز، ونقاط التماس، وبوابات المستوطنات، وضرب معاقله بكل قوة.

وأكدت حماس أن دماء الطفل محمود سمودي وتضحيات أطفال فلسطين ورجالها ونسائها وشبابها، التي ترسم خارطة الوطن، لن تذهب هدراً، وستكون لعنة على المحتل.

المصدر / فلسطين أون لاين
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