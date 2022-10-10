وظيفة شاغرة في الشركة العالمية للخدمات اللوجستية- مرسال

إعلان توظيف صادر عن الشركة العالمية للخدمات اللوجستية- مرسال تعلن فيه عن حاجتها لشغل وظيفة محصل/ة ديون عبر الهاتف وفقاً للبيانات التالية:

- المسمى الوظيفي: محصل/ة ديون عبر الهاتف.

- المكان: محافظة غزة.

المؤهلات الوظيفية:

1. درجة علمية لا تقل عن دبلوم .

2. أن يكون المتقدم/ة من سكان مدينة غزة .

3. أن يكون عمر المتقدم/ة من 23 سنة الى 30 سنة .

4. خبرة لا تقل عن سنة في نفس المجال.

5. تحمل ضغط العمل .

6. القدرة على استخدام برامج الحاسوب

7. أن يمتلك المتقدم/ة مهارات التواصل الفعال.

8. العمل بروح الفريق .

طريقة التسجيل:

- للتسجيل للوظيفة من خلال تعبئة طلب عبر الرابط التالي:

https://forms.gle/chb3mgnRsuSotv5u9

- ينتهى التسجيل للوظيفة يوم الخميس الموافق 13/10/2022