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استشهاد طفل من جنين متأثراً بجراح أصيب بها برصاص الاحتلال

10 أكتوبر 2022 . الساعة 14:25 بتوقيت القدس
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الطفل الشهيد محمود السمودي
متابعة/ عزالدين سكيك:

أعلنت وزارة الصحة بعد ظهر اليوم، استشهاد الطفل محمود السمودي (12 عاما) متأثراً بجروح بالغة أصيب بها قبل عدة أيام برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة اليامون في مدينة جنين، خلال اقتحام الاحتلال للمدينة.

وأُصيب الطفل محمود السمودي البالغ من العمر 12 عام في بطنه برصاص الاحتلال الإسرائيلي.

وفي اليوم الذي أصيب فيه الطفل السمودي، الأربعاء 28 سبتمبر الماضي، استشهد أربعة شبان، وأصيب 44 مواطنا بجروح مختلفة، خلال مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحام مخيم جنين، في اليوم ذاته.

والشهداء هم: عبد الرحمن فتحي خازم (27 عاما)، ومحمد أبو ناعسة من مخيم جنين، ومحمد محمود براهمة من قرية عنزة (30 عاما)، وأحمد نظمي علاونة من مدينة جنين (26 عاما).

وبارتقاء الشهيد سمودي، يرتفع عدد الشهداء إلى 165، منذ بداية العام الجاري.

المصدر / فلسطين أون لاين
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