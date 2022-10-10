استشهاد طفل من جنين متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال

متابعة/ عزالدين سكيك:

أعلنت وزارة الصحة بعد ظهر اليوم، استشهاد الطفل محمود السمودي (12 عامًا) متأثرًا بجروح بالغة أُصيب بها قبل عدة أيام برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة اليامون في مدينة جنين، خلال اقتحام الاحتلال للمدينة.

وأُصيب الطفل محمود السمودي البالغ من العمر 12 عامًا في بطنه برصاص الاحتلال الإسرائيلي.

وفي اليوم الذي أُصيب فيه الطفل السمودي، الأربعاء 28 سبتمبر الماضي، استُشهد أربعة شبان، وأُصيب 44 مواطنًا بجروح مختلفة، خلال مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحام مخيم جنين، في اليوم ذاته.

والشهداء هم: عبد الرحمن فتحي خازم (27 عامًا)، ومحمد أبو ناعسة من مخيم جنين، ومحمد محمود براهمة من قرية عنزة (30 عامًا)، وأحمد نظمي علاونة من مدينة جنين (26 عامًا).

وبارتقاء الشهيد السمودي، يرتفع عدد الشهداء إلى 165، منذ بداية العام الجاري.

المصدر / فلسطين أون لاين