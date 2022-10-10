بيان "مهم" صادر عن مجموعة عرين الأسود للجماهير

أصدرت مجموعة "عرين الأسود" المقاومة في نابلس، بيانا مهما للجماهير، اليوم الإثنين.

ونفت المجموعة في بيانها، والذي وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، دعوتها لأي مسيرات احتجاجية في هذا اليوم بالذات.

وأضافت: "نمر بوضع أمني خطير وحساس جدا لا نستطيع كشفه ولكم البشرى إن شاء الله ولكل من يحاول ويسعى لجرنا لاشتباك يكشف ظهرنا أنت لست بأحرص منا على مصعب شتية ونعلم تماما أن مصعب سيكون بين إخوانه قريبا".

اقرأ أيضا: "عرين الأُسود" لمحافظ نابلس: أُمهات الشهداء نبراس الرؤوس درر التاج

وأكمل البيان: "نعود ونذكر اكتشف مجاهدينا الأبطال أن الاحتلال فجر هذا اليوم أرسل طائرات تجسيم هندسية تعمل بالليزر لتجسيم المباني وليس لها أي صوت ونحن مره أخرى نقول نمر بوضع أمني حساس في هذا اليوم ونقول للمواطنين الكرام نعض معا على الجرح والألم حتى نصل لغاياتنا بإذن الله".

المصدر / فلسطين أون لاين