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صورة ناد إنجليزي شهير يعلن اعتزال نجمه لهذا السبب

10 أكتوبر 2022 . الساعة 13:50 بتوقيت القدس
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ناد إنجليزي شهير يعلن اعتزال نجمه

أعلن نادي برايتون الإنجليزي اعتزال نجمه الزامبي إينوك مويبو كرة القدم في سن مبكر.

وذكر النادي الإنجليزي في البيان الرسمي الذي أصدره عبر موقعه الإلكتروني أن الحالة الصحية التي يعاني منها اللاعب، حيث تم اكتشاف إصابته بمشكلة وراثية في القلب، يمكن أن تتفاقم بمرور الوقت، والتي من شأنها أن تعرض اللاعب لخطر كبير، في حال استمراره في ممارسة لعب كرة القدم.

رئيس النادي توني بلوم في تصريحات رسمية قال: "نحن جميعا مصدمون من أجل إينوك، لقد مر هو وعائلته بأسابيع قليلة صعبة، وبينما نشعر بالامتنان لأنه مر بهذه الفترة، إلا أننا الآن نشهد اعتزاله في مثل هذا السن المبكر".

وذكر: "النادي، سيمنحه كل الحب والمساعدة والدعم الذي نستطيع تقديمه من أجل مساعدته في الشفاء الكامل، وبعد ذلك عندما يقرر الخطوات التالية في حياته".

وأصيب إينوك بالمرض أثناء سفره للانضمام إلى منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي وبقي فترة في المستشفى في مالي قبل أن يعود إلى برايتون للخضوع لمزيد من اختبارات القلب والرعاية المستمرة.

الزامبي إينوك مويبو

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المصدر / وكالات
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