خريشة لـ "فلسطين أون لاين": بيان "فتح" بحماية محافظ نابلس مستغرب

غزة/ يحيى اليعقوبي:

عبّر النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، د. حسن خريشة، عن استغرابه لما جاء ببيان حركة فتح في إقليم بيت لحم، بأنها لن تسمح بالمساس بمحافظ نابلس إبراهيم رمضان على خلفية تصريحاته التي تهجّم فيها على أمهات الشهداء.

وقال خريشة تعقيبًا على البيان في تصريح خاص لموقع "فلسطين أون لاين"، إنّ: "أول من خرج للتعبير عن الغضب حول تصريحات المحافظ، هم أبناء وأمهات شهداء فتح".

وكان رمضان قد اتهم أمهات الشهداء بأنهنّ يرسلنَ أبنائهنّ لـ "الانتحار" على حد وصفه، وقال في تصريحات صحفية: "هنالك أمهات شاذات يُرسلنَ أبناءهنّ للانتحار، ويُظهرنَ للآخرين أنهنَّ (المناضلات). هؤلاء ليسوا أمهات".

وأضاف خريشة أنه "لا يعقل أن تصدر حركة فتح هكذا بيان للدفاع عن محافظ أخطأ بحق أمهات الشهداء، وأشعر أنّ البيان لا يُعبّر عن فتح التي قدمت الشهداء"، معتبرًا البيان تجنّيًا على فتح التي احتضنت الشهداء وكانت داعمةً لهم.

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وشدّد أنّ المطلوب توضيح من الحركة بشكل رسمي عن موقفها من البيان، لأنّ مطالبات أهالي الشهداء كانت واضحة بعزل المحافظ عن منصبه والاعتذار، والمطلوب أن لا تتكرر مثل هذه التصريحات.

وأكد خريشة أنّ أمهات وعوائل الشهداء أعادوا الرمزية للشعب الفلسطيني التي فُقدت عبر سنوات عديدة وأصبحوا قدوة حقيقية للشعب الفلسطيني، يجب "على الجميع احتضانهم وتكريمهم".