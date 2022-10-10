القانوع: إحراق المستوطنين القرآن الكريم بالخليل جريمة نكراء

أكد الناطق باسم حركة "حماس" عبد اللطيف القانوع، أن إحراق المستوطنين نسخًا من القرآن الكريم قرب مسجد في البلدة القديمة بالخليل جريمة نكراء يجب الرد عليها، وتصعيد غير مسبوق من قبل مليشيات المستوطنين.

وقال القانوع في تصريح صحفي، نشره الموقع الرسمي لحركة "حماس، اليوم الإثنين، إن هذا السلوك العنصري المشين يؤكد أن الاحتلال وقطعان مستوطنيه يريدونها حرباً دينية تستهدف ديننا الإسلامي، معتبرًا أن حرق نسخ من القرآن الكريم تزامناً مع اقتحام المسجد الأقصى يشكل استفزازاً لمشاعر المسلمين.

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ونوه بأن الأعياد اليهودية لدى الاحتلال أصبحت تمثل خطرًا كبيرًا على الأقصى واعتداء على شعبنا ومقدساتنا.

ودعا القانوع علماء المسلمين وجماهير الأمة العربية والإسلامية إلى فضح جرائم الاحتلال وحشد الطاقات لدعم شعبنا وتعزيز صموده في مواجهة الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين