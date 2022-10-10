راسب في توجيهي 3 مرات.. آخر تعيينات "عظام الرقبة" في مديرية "السير" بنابلس

غزة-نابلس/ متابعة فلسطين أون لاين:

كشفت وثائق مسربة، اليوم الإثنين، عن آخر تعيينات السلطة ما يُعرف بـ"عظام الرقبة" في المناصب الرسمية والحكومية في الضفة الغربية.

ووِفق ما تابعه "فلسطين أون لاين"، فقد أظهر تعيينٌ مرسومٌ في كتاب رسمي لوزارة النقل والمواصلات تعيين الشاب محمد الدبعي "24 سنة" في منصب مدير الترخيص في دائرة سير نابلس.

الدبعي نجح في الدورة الثالثة لتوجيهي، وحصل على معدل 67%، عام 2018، وذلك بعد الإكمال ورسوبه "بجدارة" 3 سنوات متتالية.

وجاء في الكتاب الممهور بدولة فلسطين وزارة النقل والمواصلات "مكتب الوزير"، أنه بناءً على الصلاحيات المخوّلة لنا قانونًا وعلى مقتضيات المصلحة العامة ومن أجل تنظيم العمل وتطويره، فقد تقرّر ما يلي: يُكلّف محمد الدبعي بمهام مدير ترخيص مديرية نابلس".

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وصدر القرار وفقًا لما أوضحه الكتاب، بتاريخ أمس الأحد 9 من أكتوبر/ تشرين أول 2022. وتوقيع وزير النقل والمواصلات في حكومة رام الله عاصم سالم.

وتعيينات ما تُعرف بـ"عظام الرقبة" غالبًا ما تكون لأبناء المسؤولين أو أقربائهم أو أصهارهم أو المنتسبين للشبيبة الفتحاوية وكوادر حركة فتح.

وفي يوليو الماضي ضجّت وسائل التواصل الاجتماعي على فصل من فصول تعيينات "عظام الرقبة"، إذ أنّ وزيرين في حكومة رام الله تبادلا توظيف ابنتيهما.

ووِفق مؤسسات حقوقية فإنّ هذه التعيينات تنمُّ عن حجم الفساد الذي وصلت إليه السلطة في رام الله، وانتفاع مسؤوليها شخصيًّا من المناصب التي يشغرونها.





