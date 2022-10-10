مطلوب محاسب للعمل في نادي تشامبيون بمدينة غزة

ترغب Academy Champions بتوظيف كادر على درجة عالية من الخبرة والكفاءة.
- المسمى الوظيفي: محاسب
- الموقع: نادي تشامبيونز – غزة – حي الشيخ عجلين
- آخر موعد للتقديم: 14/10/2022
المهام والمسؤوليات:
- متابعة عمليات التحصيل بشكل يومي.
- عمل فواتير البيع والخدمة ومطابقتها بشكل دوري.
- تسجيل ايصالات القبض ومتابعة التحصيلات الإلكترونية.
- عمل القيود المحاسبية اللازمة.
- مطابقة ارصدة الزبائن بشكل دوري في الاكاديميات المختلفة والفروع.
- إعداد التقارير المالية الخاصة بالدائرة المالية.
- حفظ نسخة عن الوثائق أو المستندات المالية.
- الالتزام بالعمل وفق النظم واللوائح المالية المنظمة للعمل تحت إشراف المسئول المباشر.
- المشاركة في لجان المشتريات وكذلك المشاركة في لجان الجرد السنوي أو الطارئ.
- القيام بأي مهام أخرى يكلف بها في مجال اختصاصه.
مؤهلات الوظيفة
- بكالوريوس تخصص محاسبة.
- خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال العمل المحاسبي.
- دورات متقدمة في المجال المالي.
- إجادة استخدام برامج الحاسوب وخاصة برنامج Ms Office
- التعامل بشكل ممتاز مع برنامج الأصيل الذهبي.
- القدرة على والتواصل.
- الرغبة في التعلم وتطوير الذات.
- القدرة على حل المشكلات التي تواجهه أثناء العمل.
طريقة التسجيل
- على من يجد في نفسه الكفاءة إرسال السيرة الذاتية على البريد الالكتروني: [email protected] على أن يكون عنوان البريد "محاسب" سيتثنى أي طلبات غير مستوفية الشروط أعلاه.
- آخر موعد لاستقبال الطلبات هو يوم الجمعة الموافق 14 أكتوبر 2022