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مطلوب محاسب للعمل في نادي تشامبيون بمدينة غزة

10 أكتوبر 2022 . الساعة 11:04 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

ترغب Academy Champions بتوظيف كادر على درجة عالية من الخبرة والكفاءة.

- المسمى الوظيفي: محاسب

- الموقع: نادي تشامبيونز – غزة – حي الشيخ عجلين

- آخر موعد للتقديم: 14/10/2022

المهام والمسؤوليات:

- متابعة عمليات التحصيل بشكل يومي. 

- عمل فواتير البيع والخدمة ومطابقتها بشكل دوري. 

- تسجيل ايصالات القبض ومتابعة التحصيلات الإلكترونية. 

- عمل القيود المحاسبية اللازمة.

- مطابقة ارصدة الزبائن بشكل دوري في الاكاديميات المختلفة والفروع. 

- إعداد التقارير المالية الخاصة بالدائرة المالية.

- حفظ نسخة عن الوثائق أو المستندات المالية.

- الالتزام بالعمل وفق النظم واللوائح المالية المنظمة للعمل تحت إشراف المسئول المباشر.

- المشاركة في لجان المشتريات وكذلك المشاركة في لجان الجرد السنوي أو الطارئ.

- القيام بأي مهام أخرى يكلف بها في مجال اختصاصه.

مؤهلات الوظيفة

- بكالوريوس تخصص محاسبة.

- خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال العمل المحاسبي.

- دورات متقدمة في المجال المالي.

- إجادة استخدام برامج الحاسوب وخاصة برنامج Ms Office

- التعامل بشكل ممتاز مع برنامج الأصيل الذهبي.

- القدرة على والتواصل.

- الرغبة في التعلم وتطوير الذات.

- القدرة على حل المشكلات التي تواجهه أثناء العمل.

طريقة التسجيل

-  على من يجد في نفسه الكفاءة إرسال السيرة الذاتية على البريد الالكتروني: [email protected] على أن يكون عنوان البريد "محاسب" سيتثنى أي طلبات غير مستوفية الشروط أعلاه.

- آخر موعد لاستقبال الطلبات هو يوم الجمعة الموافق 14 أكتوبر 2022

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