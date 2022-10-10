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أم و8 أطفال يلقون حتفهم في حادث مروع بـ باكستان

10 أكتوبر 2022 . الساعة 10:41 بتوقيت القدس
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مصرع أم وثمانية أطفال في باكستان

أكدت الشرطة الباكستانية مقتل 9 أفراد من أسرة واحدة في شمال البلاد في وقت مبكر من الأحد إثر انهيار سقف منزلهم المصنوع من الطين والخشب.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحادث، الذي وقع في بلدة تشيلاس في منطقة غيلغيت بالتستان، أودى بحياة زوجة وأربع بنات وأربعة أبناء تتراوح أعمارهم من عامين إلى 12 عاما، لنادل مطعم كان في العمل عندما وقعت الفاجعة.

ولدى سماعهم صوت تحطم السقف، هرع الجيران إلى المنزل المنكوب لكن جهود إنقاذ الأسرة باءت بالفشل، وتم انتشال الجثث بعد عملية بحث استغرقت ساعتين.

وأعرب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عبر "تويتر" عن تعازيه لأسرة الضحايا.

المصدر / وكالات
#باكستان #انهيار منزل #مصرع أم وثمانية أطفال

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