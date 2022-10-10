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قصف روسي عنيف على كييف يوقع قتلى

10 أكتوبر 2022 . الساعة 09:39 بتوقيت القدس
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قصف روسي على مدن أوكرانية

سُمع دوي ثلاثة انفجارات قوية صباح الإثنين  وسط العاصمة الأوكرانية كييف.

ووقعت الانفجارات قرابة الساعة الثامنة والربع بعد أكثر من ساعة على انطلاق صفارات الإنذار.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي أعمدة الدخان الكثيف تتصاعد من عدة مواقع في المدينة، حيث شاهد صحافي يعمل في وكالة فرانس برس عدة سيارات إسعاف تتوجه إلى مواقع الانفجارات في وسط المدينة.

وتعود أخر ضربة استهدفت كييف إلى 26 يونيو الماضي.

ونقلت الوكالة الأميركية عن متحدث خدمة الطوارئ في كييف قوله إن هناك "قتلى وجرحى جراء الانفجارات"، دون تحديد حصيلة أولية لعدد الضحايا.

المصدر / وكالات
#روسيا #كييف #روسيا وأوكرانيا

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