اقتحامات متتالية للمسجد الأقصى وتشديدات على المصليين

اقتحم العشرات من المستوطنين المسجد الأقصى، صباح اليوم الإثنين، 10 تشرين الأول، 2022، بمساندة ومؤازرة وحراسة من قوات الاحتلال التي شددت إجراءاتها على المصليين الفلسطينيين.

وجاءت هذه الاقتحامات المتتالية في أول ما يسمى "أيام عيد العرش" اليهودي، وقد دخل المقتحمون عبر باب المغاربة الذي تسيطر سلطات الاحتلال عليه.

وعلى أبواب الأقصى، نشرت الشرطة قواتها التي تعرقل دخول المصلين اليه، بمنع البعض واجبار الآخرين على ترك هوياتهم على الأبواب "احتجاز الهوية" قبل السماح لهم بالدخول.

بالتزامن مع بدء اقتحامات المستوطنين في ما يسمى " عيد العُرش العبري".. شبان يؤدون صلاة الضحى رغم تضييقات الاحتلال وانتشار قواته المكثف في المسجد الأقصى pic.twitter.com/kizAD8KunX — فلسطين أون لاين (@pl24online) October 10, 2022

كما أخرجت القوات الشبان من الأقصى، بعد تحرير هوياتهم.

ووفق مصادر من داخل الأقصى، عرقلت شرطة الاحتلال صلاة الضحى لشبان في باحات المسجد.

ووثقت المصادر إبعاد 5 فلسطينيين عن الأقصى، لفترات تتراوح بين أسبوع حتى 4 أشهر، خلال الساعات الماضية.

وواصلت "جماعات الهيكل المزعوم" نشر دعواتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومواقعها الالكترونية، لتنفيذ اقتحامات جماعية وكبيرة خلال أيام عيد العرش "منذ 10/17 الشهر الجاري".













المصدر / فلسطين أون لاين