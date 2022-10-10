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وفاة و5 إصابات في 11 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

10 أكتوبر 2022 . الساعة 09:26 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أعلنت إدارة المرور والنجدة في الشرطة بغزة، صباح اليوم الإثنين 10 أكتوبر 2022، تسجيل11 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبيّنت شرطة المرور في  إحصائية، أن الـ11 حادث سير التي تم تسجيلها، نتج عنها حالة وفاة و5 إصابات بجروح طفيفة.

وأشارت إلى أن أضرارًا ماديةً وتلفيات لحقت بـ 10 مركبات ومكونات الطريق، من جرّاء تلك الحوادث.

وكانت شرطة المرور قد أعلنت أمس وفاة المسن (محمد محمد شهوان) 76 عاماً من جرّاء صدمه في أثناء قيادته دراجة هوائية من قبل مركبة من نوع "كيا" بمحافظة خان يونس، مشيرةً إلى أنه تم حجز السائق (أ. ز) 21 عاماً، والمركبة المتسببة بالحادث، ويجري استكمال الإجراءات القانونية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#قطاع غزة #حوادث سير #شرطة المرور

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