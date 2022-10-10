مقتل امرأة في إطلاق نار بالداخل المحتل

قتلت امرأة (56 عاما)، مساء الأحد، متأثرة بجراح "شديدة الخطورة" أصيبت بها من جراء تعرضها لإطلاق نار في بلدة اللقية في منطقة النقب، جنوبي البلاد، وذلك في تصاعد مستمر للجريمة التي تضرب المجتمع العربي في الداخل المحتل عام 48.

وعُلم أن الضحية هي زينب الصانع، وكانت قد نقلت إلى عيادة محلية بعد تعرضها لإطلاق نار، خلال شجار اندلع في بلدة اللقية.

وحاولت الطواقم الطبية إنعاشها من دون جدوى فجرى نقلها على الفور إلى المستشفى.

وفي حين لم تعرف بعد خلفية الجريمة، أشارت تقارير محلية إلى أن الضحية أصيبت عن طريق الخطأ، خلال تبادل إطلاق نار في شجار اندلع في اللقية.

وفي الناصرة، أصيب شاب (21 عاما)، مساء الأحد، بجراح متوسطة الخطورة، إثر تعرضه لإطلاق نار. وقامت طواقم الإسعاف بنقل المصاب إلى المستشفى "الإنجليزي" لاستكمال العلاج.

وبمقتل الامرأة في اللقية، ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في البلدات العربية منذ مطلع العام الجاري 2022 ولغاية اليوم، إلى 82 قتيلا بينهم 11 امرأة، علما بأن حصيلة الضحايا في العام الماضي بلغت 111 ضحية بينها 16 امرأة.

المصدر / فلسطين أون لاين