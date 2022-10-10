الأهلي يهزم المنستيري ويضع قدما في دور المجموعات

وضع الأهلي المصري، وصيف بطل النسخة الأخيرة، قدما في دور المجموعات بفوزه الثمين على مضيفه الاتحاد المنستيري وصيف بطل الدوري التونسي 1-صفر أمس بملعب مصطفى بن جنات في المنستير في ذهاب الدور الأول.

وسجل محمد عبد المنعم هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

ويلتقي الفريقان ايابا السبت المقبل بملعب السلام في القاهرة.

وسيطر لاعبو الاهلي على أغلب فترات الشوط الأول، وكاد الوافد الجديد البرازيلي برونو سافيو يمنحهم التقدم عندما تلقى تمريرة عرضية من التونسي على معلول خلف الدفاع فتابعها برأسه أبعدها الحارس الدولي بشير بن سعيد من على خط المرمى وشتتها الدفاع (16 ).

وراوغ احمد عبد القادر مدافع المنستيري محمد الصغراوي وسدد من داخل المنطقة ابعدها بن سعيد وشتتها الدفاع (75).

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع مرر معلول كرة عرضية متقنة من ركلة حرة غير مباشرة حولها عبد المنعم برأسه داخل مرمى بن سعيد.

المصدر / وكالات