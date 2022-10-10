الزمالك يبدأ حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة سموحة والاهلي يلتقي الاسماعيلي

يستهل الزمالك حامل لقب اخر نسختين لبطولة مصر في كرة القدم مشواره في الموسم الجديد 2022-2023 بمواجهة سموحة بملعب القاهرة الدولي بموجب القرعة التي سحبتها أمس رابطة الدوري.

ويلتقي الأهلي ثالث النسخة الماضية وحامل الرقم القياسي بعدد مرات الفوز باللقب (42) مع الاسماعيلي بملعب برج العرب، فيما يحل بيراميدز وصيف النسخة الماضية ضيفا على انبي بملعب بتروسبورت.

وتستهل فرق أسوان والداخلية وحرس الحدود، العائدة إلى دوري الأضواء، مشوارها على أرضها أمام طلائع الجيش وفيوتشر والاتحاد السكندري تواليا.

وينطلق الموسم الجديد في 18 تشرين الأول/أكتوبر الحالي بعدما كان مقررا في 16 منه وذلك بسبب 4 فرق مصرية (الأهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر) بالمشاركة في إياب الدور الأول لمسابقتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الاتحاد الإفريقي.

وسبق مراسم اجراء القرعة تكريم هدافي الدوري عبر تاريخه يتقدمهم محمود الخطيب وعلى ابو جريشه ومصطفى رياض وحسام حسن وعماد متعب واحمد الكاس ومحمد صلاح ابو جريشة.

واقترحت الرابطة على الأندية إقامة 3 مراحل أثناء نهائيات كأس العالم في قطر والتي فشل الفراعنة في حجز بطاقتهم إليها، وذلك لإنهاء الدوري في 30 حزيران/يونيو المقبل، وتفادي تلاحم المواسم المستمر في الفترة الأخيرة.

وهنا برنامج المرحلة الأولى:

الزمالك – سموحة

الاسماعيلي – الاهلي

انبي - بيراميدز

الداخلية – طلائع الجيش

غزل المحلة - المقاولون العرب

المصري - سيراميكا كليوباترا

البنك الأهلي – فاركو

أسوان - الاتحاد السكندري

حرس الحدود - فيوتشر

المصدر / وكالات