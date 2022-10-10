أنشيلوتي يعترف بمعاناة ريال مدريد هجومياً

أقر المدير الفني لريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، عقب الانتصار الصعب على خيتافي في عقر داره بهدف نظيف، ضمن الجولة الـ8 لليغا، بأن فريقه صنع "فرصاً كثيرة، وسجل هدفاً فقط"، ولكنه فضّل التركيز على الجانب الإيجابي أمام الجار المدريدي وهو الخروج بشباك نظيفة للمرة الأولى في الليغا هذا الموسم.

وقال أنشيلوتي: "من الطبيعي أن تتعجل نهاية المباراة، عندما تخرج فائزاً بهدف واحد فقط، الفريق قدم مباراة طيبة، واستحق الفوز، وخرج بشباك نظيفة، وهناك أمور إيجابية، سيطرنا على المباراة جيداً، ولكننا افتقدنا للدقة الهجومية، ولكني راض عن الفوز، الفريق كان أكثر تماسكاً اليوم، وكان قوياً في المواجهات الهوائية".

وتابع المدرب الإيطالي تصريحاته: "الخروج بشباك نظيفة أمر مهم للغاية، لأن النجاح الذي حققناه في الموسم الماضي كان بفضل الصلابة الدفاعية، دفاعنا جيداً في مباراة كان بها كرات هوائية كثيرة، ميليتاو وروديغر قدما مباراة طيبة، وكذلك (أوريليين) تشواميني، الكلاسيكو لا يزال بعيداً، وقررت إراحة بعض اللاعبين مثل (كريم) بنزيما و(فيرلان) ميندي، وقد نقوم بتغييرات أخرى في التشكيل في مباراة دوري الأبطال يوم الثلاثاء أمام (شاختار دونيتسك الأوكراني)".

ولم يبد أنشيلوتي قلقه إزاء الفرص الكثيرة المهدرة في مباراة دوري الأبطال يوم الأربعاء الماضي، أمام الفريق الأوكراني، وبعدها اليوم أمام خيتافي التي اكتفى الفريق فيها بتسجيل هدف وحيد.

وعاد حامل اللقب بهذه النتيجة سريعاً لدرب الانتصارات بعد تعادله السلبي في الجولة الماضية وسط جماهيره أمام أوساسونا، ليرفع رصيده إلى 22 نقطة.

المصدر / وكالات