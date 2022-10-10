إنجلترا تصطدم بإيطاليا وفرنسا وهولندا في مجموعة واحدة

ستكون الفرصة سانحة امام انجلترا للثأر من خسارتها امام ايطاليا بركلات الترجيح في نهائي كأس اوروبا 2021 بعد ان اوقعتها قرعة تصفيات النسخة المقبلة من البطولة القارية في المانيا صيف عام 2024 وجها لوجه، في حين جاءت فرنسا بطلة العالم في مجموعة قوية الى جانب هولندا.

وكانت ايطاليا التي ستغيب عن النسخة المقبلة لمونديال قطر بعد اقل من شهرين، وغابت ايضا عن كأس العالم في روسيا ايضا عام 2018، خالفت التوقعات عندما بلغت نهائي كأس اوروبا 2021 ونجحت في التفوق على انجلترا في النهائي في عقر دارها ملعب ويمبلي الشهير في لندن بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الاصلي والاضافي بالتعادل 1-1.

وللمفارقة، جاءت مقدونيا الشمالية التي ساهمت بعدم تأهل ايطاليا الى المونديال المقبل بالفوز عليها 1-صفر في الملحق في عقر دارها في باليرمو في اذار/مارس الماضي في المجموعة ذاتها ايضا.

وقال روبرتو مانشيني مدرب ايطاليا "كنت واثقا من ان تجمعنا القرعة بمنتخبي انجلترا او فرنسا. على الرغم من ذلك، اعتقد ان الامور في متناولنا".

واضاف "لن تكون المباريات سهلة بطبيعة الحال، لكن الاجمل بينها ستكون المواجهة ضد انجلترا".

وعلق مدرب فرنسا ديدييه ديشان على القرعة بقوله "انها مجموعة قوية وذات نوعية. يتعين علينا الفوز وان نكون افضل من منافسينا".

في المقابل، جاءت اسبانيا بطلة اوروبا 3 مرات (رقم قياسي بالتساوي مع المانيا) في مجموعة في متناولها لأنها ضمت منتخبات من الصف الثاني وهو اسكتلندا والنروج وجورجيا وقبرص.

ورأفت القرعة ايضا بالمنتخب البرتغالي حامل اللقب القاري عام 2016، بعد ان جاء في مجموعة متواضعة الى جانب البوسنة وايسلندا ولوكسمبورغ وسلوفاكيا وليشتنشتاين.

وتقام النهائيات القارية في 10 مدن المانيا من 14 حزيران/يونيو الى 14 تموز/يوليو عام 2024 على ان يحتضن ملعب اليانز ارينا في ميونيخ المباراة الافتتاحية، وملعب برلين الاولمبي المباراة النهائية.

ويتأهل الاول والثاني من كل مجموعة الى النهائيات مباشرة لينضم الى المانيا الدولة المضيفة، على ان تتأهل المنتخبات الثلاثة الاخيرة عبر الملحق.

وتنطلق التصفيات في 23 اذار/مارس عام 2023 وتنتهي في 21 تشرين الثاني/نوفمبر من العام ذاته على ان يقام الملحق في الفترة من 21 الى 26 اذار/مارس عام 2024.

يذكر ان المنتخب الروسي لن يشارك في التصفيات بعد ان قرار الاتحاد الاوروبي للعبة استبعاده بسبب غزوه لأوكرانيا.

وهنا المجموعات العشر

-المجموعة الاولى: اسبانيا، اسكتلندا، النروج، جورجيا، قبرص

-المجموعة الثانية: هولندا، فرنسا، جمهورية ايرلندا، اليونان، جبل طارق

- المجموعة الثالثة: ايطاليا، انجلترا، اوكرانيا، مقدونيا الشمالية، مالطا

- المجموعة الرابعة: كرواتيا، ويلز، ارمينيا، تركيا، لاتفيا

- المجموعة الخامسة: بولندا، تشيكيا، البانيا، جزر فارو، مولدوفا

-المجموعة السادسة: بلجيكا، النمسا، السويد، اذربيجان، استونيا

- المجموعة السابعة: المجر، صربيا، مونتينيغرو، بلغاريا، ليتوانيا

- المجموعة الثامنة: الدنمارك، فنلندا، سلوفينيا، لوكسمبورغ، ايرلندا الشمالية، سان مارينو

- المجموعة التاسعة: سويسرا، رومانيا، كوسوفو، بيلاروسيا، اندورا

- المجموعة العاشرة: البرتغال، البوسنة، ايسلندا، لوكسمبورغ، سلوفاكيا، ليشتنشتاي

المصدر / وكالات