خدمات النصيرات وغزة الرياضي يختتمان الجولة الخامسة للدوري الممتاز

غزة/ إبراهيم أبو شعر:

تختتم اليوم منافسات الجولة الخامسة من منافسات دوري “ooredoo” الممتاز لكرة القدم لأندية غزة لموسم 2022-2023، بمباراة واحدة تجمع خدمات النصيرات مع غزة الرياضي على ملعب الدرة.

ويريد خدمات النصيرات تحقيق صحوة تخرجه من أزمة النتائج السلبية التي عانى منها في الجولات الأربعة الماضية من البطولة، حيث تلقى الفريق الخسارة في مبارياته الثلاثة الأخيرة من شباب رفح وشباب جباليا والشجاعية واكتفى بالتعادل مع الزوايدة في الجولة الأولى.

ويدرك صاحب الأرض أن مهمته لن تكون سهلة أمام الرياضي إلا أن الموقف المحرج للفريق في الترتيب يجعله يقاتل من أجل الخروج من الكبوة التي يعيشها وتواجده في المركز الثاني عشر والأخير برصيد نقطة وحيدة، وهذا الأمر يغضب جماهيره التي ستحاول دعمه ومساندته بشكل كبير في مباراته أمام العميد.

ويخوض النصيرات مباراته الأولى على ملعب الدرة بعد استبعاد ملعب النصيرات لعدم اكتمال جاهزيته، حيث لعب مباراتين أمام شباب رفح وشباب جباليا على ملعب النصيرات إلا أن النادي طلب نقل مبارياته البيتية إلى ملعب الدرة.

المدرب بلال تمراز سيعمل على الاستفادة من ظهور لاعبيه القوي أمام الشجاعية خاصة في الشوط الثاني وتعزيز الثقة بقدرتهم على حصد النقاط الثلاث، والاعتماد على خبرات علاء إسماعيل وعيد العكاوي وغيرهم من لاعبي الفريق.

في المقابل، سيجاول غزة الرياضي الاستفادة من نشوة لاعبيه بعد الفوز على الزوايدة في الجولة الماضية والعودة من أمام النصيرات بفوزه الثاني وتعزيز الثقة التي حصل عليها لاعبوه عقب الانتصار الأول.

العميد يريد التأكيد على اجتياز البداية الصعبة والتي شهدت تعادل وحيد للفريق وخسارته في مباراتين، قبل ان يفوز على الزوايدة ويرفع رصيده إلى 4 نقاط ويحتاج لتعزيزها من أجل ضمان الاستقرار في صفوف الفريق والخروج من الضغوط الملقاة على كاهل الجهاز الفني ولاعبيه.

واستعاد الرياضي في مباراته السابقة اثنين من أهم لاعبيه هما توفيق البيك وأحمد أبو عبيدة وكان لهم دور كبير في قيادته لتحقيق أول الانتصارات، ويسعى للاستفادة من وجودهم في مباراة اليوم والعودة بالنقاط الكاملة من أمام خدمات النصيرات.

وسيعمل المدرب محمود المزين على الحفاظ على صحوة لاعبيه واستغلال نقاط الضعف لدى أصحاب الأرض من أجل الوصول لمرماهم والاعتماد على انطلاقات مهاجمه كامل الترامسي إلى جوار أبو عبيد والبيك.

المصدر / فلسطين اونلاين