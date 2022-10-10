برشلونة ينجو من سلتا فيغو ويعود لصدارة الدوري الإسباني

استعاد برشلونة الصدارة بفوز بشق النفس على ضيفه سلتا فيغو 1-صفر الأحد على ملعب "سبوتيفاي كامب نو" في برشلونة في المرحلة الثامنة من بطولة إسبانيا في كرة القدم.

ويدين النادي الكاتالوني بفوزه السابع تواليا الى لاعب وسطه الدولي بيدري صاحب الهدف الوحيد في الدقيقة 17، فيما كان الغائب الحاضر هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي لم يهدد مرمى الضيوف طيلة المباراة.

وكان برشلونة الطرف الأفضل في الشوط الأول لكن دون خطورة كبيرة على مرمى ضيوفه الذين انتفضوا في الشوط الثاني وكانوا قاب قوسين أو أدنى من هز الشباك في أكثر من مناسبة لولا تألق حارس المرمى الدولي الألماني مارك-أندريه تير شتيغن الذي تصدى لأكثر من فرصة وأمَّن ثلاث نقاط ثمينة لفريقه.

واستعاد برشلونة صدارة الليغا برصيد 22 نقطة وبفارق الاهداف أمام غريمه التقليدي ريال مدريد حامل اللقب قبل الكلاسيكو الساخن بينهما الأحد المقبل على ملعب "سانتياغو برنابيو" في مدريد في قمة المرحلة التاسعة.

واستعاد برشلونة سكة الانتصارات قبل استضافة إنتر الإيطالي الأربعاء في قمة حاسمة لمساره في مسابقة دوري أبطال أوروبا حيث سيكون مطالبا بالفوز للإبقاء على آماله في المنافسة على البطاقة الثانية في المجموعة الثالثة، والثأر لخسارته أمام الفريق الايطالي صفر-1 الثلاثاء في الجولة الثالثة.

وقال مدافع برشلونة ماركوس ألونسو "عانينا في نهاية المباراة ولكننا حققنا الاهم أننا حصدنا النقاط الثلاث. علينا ان نتحسن كي لا نمنح الخصم فرصا للتسجيل".

وأضاف "الآن علينا أن نستريح ونستعد لمواجهة انتر التي نراهن على كل شيء فيها من أجل مواصلة المشوار في مسابقة دوري الابطال".

في المقابل، قال قائد سلتا فيغو ياغو أسباس "كنا نستحق اكثر من التعادل. قدمنا شوطا ثانيا رائعا وحصلنا على ست فرص وعندما لا تستغلها في كامب نو حيث تواجه فريقا كبيرا، فإنك تدفع الثمن غاليا".

وفرض النادي الكاتالوني أفضليته منذ البداية ونجح في ترجمتها الى هدف في الدقيقة 17 عندما استغل بيدري كرة أبعدها المدافع أوناي نونييس برعونة اثر تمريرة عرضية لغافي من الجهة اليسرى، فتابعها داخل المرمى الخالي.

وأهدر جوردي ألبا فرصة التعزيز اثر تلقيه تمريرة رائعة من القائد سيرجيو بوسكيتس داخل المنطقة فسددها بجوار القائم الايمن (23).

وأنقذ تير شتيغن مرمى النادي الكاتالوني من هدف محقق عندما قطع تمريرة ياغو أسباس إلى الأرجنتيني فرانكو سيرفي داخل المنطقة في توقيت مناسب(31).

وفرض سلتا فيغو أفضليته مطلع الشوط الثاني وتابع أسباس تألقه في التمريرات الحاسمة وهيأ كرة على طبق من ذهب لأوسكار رودريغيس داخل المنطقة لكنه سددها برعونة بعيدا عن الخشبات الثلاث (48).

وأنقذ المدافع ماركوس ألونسو برشلونة من هدف التعادل بتصديه لتسديدة رودريغيس من مسافة قريبة (56).

وجرب الدولي الفرنسي عثمان ديمبيليه، بديل الدولي البرازيلي رافينيا، حظه بتسديدة قوية من داخل المنطقة بين يدي الحارس الارجنتيني أغوستين مارشيسين (83).

وتابع تير شتيغن تألقه بتصديه بيسراه لتسديدة زاحفة لأسباس من مسافة قريبة وحولها جيرار بيكيه إلى ركنية (84)، وتهيأت كرة أمام هوغو مايو أمام المرمى وسددها بجوار القائم الأيسر (84).

وحرم القائم الأيمن البديل البرتغالي غونزالو باسيينسيا من إدراك التعادل برده تسديدته من مسافة قريبة (90+4)، ثم تصدى تير شتيغن لكرة قوية لكارليس بيريس (90+7).

المصدر / وكالات