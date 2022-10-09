رسميًّا.. عواد يتولى تدريب الصداقة

غزة - وائل الحلبي

أعلن نادي الصداقة تعاقده مع الكابتن محمود عواد لتولي تدريب الفريق خلفًا للكابتن عماد هاشم الذي استقال عقب الخسارة أمام شباب رفح في الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.

ووجّه الصداقة شكره لهاشم على الفترة التي قضاها مع الفريق في ظل عدم تحقيق النتائج المرجوة في المباريات الخمسة التي قاد فيها المدفعجية في الدوري، حيث تعادل الفريق في ثلاث مباريات وخسر في مباراتين.

ومن المقرر أن يقود عواد اليوم مرانه الأول مع الفريق بحضور مجلس إدارة النادي، فيما سيتم الإعلان عن الجهاز المعاون له خلال الساعات القادمة مع الإبقاء على الكابتن أدهم سلامة مدربًا لحراس المرمى.

وسبق لعواد أن قاد فرق شباب وخدمات خانيونس بالإضافة لعمله كمدرب عام لفريق شباب خانيونس رفقة الكابتن محمد أبو حبيب في موسم 2017/2018 الذي توّج فيه الفريق بلقبي الدوري الممتاز وكأس غزة.

وتُعوّل إدارة الصداقة على أن يقود عواد الفريق لتصحيح مساره في الدوري الممتاز، على أمل الاقتراب من مربع المنافسة على اللقب وهو الهدف الذي يطمح له النادي خاصة مع إبرامه عدد من الصفقات القوية.