منتخب الناشئين يودع تصفيات آسيا بفوز معنوي على غوام

غزة/وائل الحلبي:

ودع منتخب فلسطين للناشئين تصفيات كأس آسيا تحت 17 عاما بفوز معنوي على منتخب غوام بأربعة أهداف دون رد، في ختام مباريات المجموعة الثانية التي حصدت ماليزيا بطاقة الصعود منها بعد الفوز على إندونيسيا مستضيفة مباريات المجموعة.

وحل منتخب الناشئين في المركز الرابع بعد الفوز الذي رفع رصيده إلى 3 نقاط، فيما تصدر منتخب ماليزيا المجموعة برصيد 10 نقاط، وحل منتخب إندونيسيا في المركز الثاني برصيد 9 نقاط والإمارات في المركز الثالث برصيد 6 نقاط، وتذيلت غوام المجموعة في المركز الخامس بنقطة وحيدة.

منتخب فلسطين دخل المباراة بقوة هجومية واستغل حالة منتخب غوام المتدهورة في الجانب الدفاعي وأنهى الشوط الأول متقدما بثلاثة أهداف دون رد عبر محمد زغير (24) وعامر برابرة هدفين (26+40).

وفي الشوط الثاني عززز برابرة النتيجة بتسجيل الهدف الرابع للمنتخب والثالث له في الدقيقة (78).

فوز منتخب فلسطين على غوام جاء بعد ثلاثة هزائم لمنتخبنا أمام ماليزيا برباعية نظيفة، وخسارة ثانية من الإمارات بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، إلى جانب الخسارة من إندونيسيا بهدفين دون رد.