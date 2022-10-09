الجامعة الإسلامية تُخرّج دفعة جديدة من طلبة كلية التربية

احتفلت الجامعة الإسلامية بغزة بتخريج دفعة جديدة من طلاب وطالبات كلية التربية، في تخصصات: اللغة الإنجليزية، اللغة العربية، تعليم الاجتماعيات، تعليم الرياضيات، التأهيل التربوي.

وأطلقت الجامعة على احتفال التخريج اسم "أفواج الأصالة والتميز"، وقد أقامته في قاعة المؤتمرات الكبرى بمركز المؤتمرات بالجامعة بحضور الأستاذ الدكتور ناصر فرحات- رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور عليان الحولي- نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، والأستاذ الدكتور إبراهيم الأسطل- عميد كلية التربية، وأعضاء من مجلسي الأمناء والجامعة، وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية بكلية التربية.

كما شارك في الاحتفال عدد من المُوجّهين والتربويين ومديري المدارس، ولفيف من قادة المجتمع العاملين في مجال العمل التربوي والوطني والمجتمعي، والخريجون والخريجات، وذووهم.

وفي كلمته أمام الحفل، قال الحولي:"أرحب بكم في رحاب الجامعة الإسلامية بغزة في هذا اليوم المشهود يوم تخريج كوكبة متميزة من طلبة كلية التربية ضمن أفواج الأصالة والتميز"، وأضاف "في حياة كلٍّ منا أيام مشهودة تبقى في الذاكرة لا يمحوها الوقت ويأتي يوم التخرج ليكون هو الأسعد بين تلك الأيام، فكل ذكراه مصاحبة لرحلة الحياة، ونقطة انطلاق نحو آفاقها الرحبة وآمالها العريضة، يسعدني اليوم أن أشارككم هذه الفرحة في يوم حصاد وتتويج لجهد دائم ومتواصل بذلتموه على امتداد حياتكم الدراسية في الجامعة الإسلامية .. ها أنتم تقطفون اليوم ثمار سنوات من العمل الجاد على مقاعد الدراسة فهنيئًا لكم ما صنعتم وطوبي لكم فيما أنجزتم".

وشدد الحولي على حق الشعب الفلسطيني أن يفخر أنه استطاع رغم الواقع الصعب أن يبني بجهود طوعية العشرات من مؤسسات التعليم العالي في مقدمتها درة التاج الجامعة الإسلامية بغزة قيمة وقامة، وهذا العمل الأهلي الفلسطيني دليل علي عظمة شعبنا وشموخه وتألقه وحبه للتعليم والتعلم وطلبه الاجتماعي الكبير عليهما.

وأوضح أنّ كلية التربية تعد من كبرى الكليات في الجامعة وتضم العدد الأكبر من طلبتها، وتمنح الدرجات العلمية في مراحل الدكتوراة والماجستير والبكالوريوس والتأهيل التربوي، وقدّر جهود الطاقم الأكاديمي والإداري بكلية التربية وحرصهم على الارتقاء بالأداء المهني والقيمي للطالب المعلم في كافة الجوانب الحياتية والمعرفية والمهنية.

كلمة الخريجين

وألقت الخريجة غادة عماد شرير- كلمة خريجي وخريجات كلية التربية، وعبرت فيها عن امتنانها لدور الجامعة الإسلامية في صقل مهاراتهم وقدراتهم من خلال دمجهم في البيئة الجامعية والمؤسسات التربوية والمجتمعية التي كان لها الأثر الطيب في بناء شخصيتهم العلمية والمهنية.

وأشارت شرير إلى الأمور الواجب توافرها في معلمي ومعلمات المستقبل، منها: أمانة العلم، والإخلاص والتفاني في العمل، والحرص على مواكبة الوسائل التكنولوجية الحديثة، وسعة الصدر، وأثنت الخريجة شرير على دور الأهالي في تشجيعهم على اكتساب العلوم النافعة، وحثهم الدائم على التمسك بمقومات النجاح والتفوق.

درع التفوق

مع بدء مراسم بروتوكول التخرج، سلم كل من: الأستاذ الدكتور فرحات، والأستاذ الدكتور الحولي، والأستاذ الدكتور الأسطل، الطالبة آلاء فتحي طافش- الحاصلة على المرتبة الأولى على مستوى خريجي وخريجات كلية التربية للعام الدراسي 2021/2022م، درع التفوق والنجاح.

بروتوكول التخرج

وقد طلب الأستاذ الدكتور الأسطل، من رئيس الجامعة، ونائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، استكمال مراسم تخريج الطلبة بعد الاطلاع على نتائجهم والتأكد من استيفائهم متطلبات التخرج.

وفيما يلي أسماء خريجي وخريجات كلية التربية:

خريجو الدارسات العليا

قسم أصول التربية/الإدارة التربوية

احمد حمدي سعيد وحوامدة، حازم عبدالكريم يحيى عساف، حسام مهدي حسن ريحان، شريف طه عوض رجب، عبد الرؤوف وليد درويش السيقلي، عبدالرحمن عدنان محمد راضي، عمار جبر جابر عابد، عمران سالم عبدالقادر قنديل، محمد سعيد احمد الحجار، نادر خالد محمد هاشم حمادة، يحيى زيدان احمد حسين.

قسم الصحة النفسية المجتمعية

أحمد ابراهيم سلمان قاسم، احمد انور عبد العزيز العبادسه، إسماعيل سعيد كامل الدريملي، امير خليل محمد شحادة، أنس عزام زايد أبو زايد، حماد خضر حماد الجلاد، عزو أحمد حسن الرفاعي، على يحيى على أبو حشيش، مؤاب محمد رمضان محمد الحنجوري، محمد فضل سليم البطة، محمد يوسف احمد ماضي، يحيى مصباح محمد مخيمر.

قسم مناهج وطرق تدريس

بشير حماد سلام الرش، حسين خالد حسين فريج، خالد فتحي حسين ميدان، عبد الكريم محمد عبد الكريم شعت، عبدالرحيم محمد حسين عيسى، عمر محمود عطيه صالحه، محمود أحمد محمود أبو سمرة، وليد زكي احمد السقا، يوسف احمد يوسف بشير.

خريجو برنامج البكالوريوس

قسم الإرشاد النفسي والتوجيه التربوي

احمد سمير على ابو عاصي، ايهاب عبد الحليم محمد ابو دقه، زيد اسامه فايز العلمي، عبد الحميد ابراهيم محمود صبح، علاء الدين مروان علي الجماصي، محمد زهدي علي الزعبوط، محمد سعيد اسماعيل عبدالله، محمود حسني احمد ابواللبن.

قسم الفيزياء وأساليب تدريسها

ابراهيم احمد مصباح البطش، بشار محمد صالح زعرب، ربيع عادل يوسف ابو هولي، عبد الرحمن صبحي عبدالرحمن شهاب، عبد الله عبد الحي محمد كلاب، عبدالرؤوف عامر مصطفى الأي، اسامه أحمد سليمان ابو فسيفس.

قسم المرحلة الأساسية

خليل ايمن يوسف المغربي، محمد عبد الناصر محمد ابو عنزه.

قسم تعليم اجتماعيات

علاء الدين خليل عياد محيسن، محمد يوسف حمدالله حموده.

قسم تعليم التربية الإسلامية

انس عادل محمد عوض الله، سعد عبد اللطيف سعد سعد.

قسم تعليم الرياضيات

أحمد شريف عبد الرحمن ابوسيف، حازم أيمن أحمد زقوت، خليل ابراهيم عابد عابد، محمد رائد بشير صالحه، مروان شكري حسني سلامة.

قسم تعليم العلوم

مجد منير توفيق الكحلوت.

قسم تعليم العلوم والتكنولوجيا

محمد عونى حسين عونى عاشور

قسم تعليم اللغة الإنجليزية

محمد حسين علي ابوطويلة، محمد عبدالحميد عبد الطيف الضابوس

قسم تعليم اللغة العربية

احمد أيمن أحمد البابا، امجد ابراهيم محمود محفوظ، زكريا ياسر اسماعيل الحناوي، شوقي جمعة ابراهيم القانوع، عيسى عصام حسن يوسف، فارس محمد ابراهيم القاضي، محمد أحمد محمود زقوت، محمد عزمي محمد عطا ياسين، مفلح بسام مفلح الشقرة، ياسر اشرف سليمان ابو شيحه

قسم التأهيل التربوي

أحمد خليل محمد الخطيب، عثمان سعيد عثمان صقر، محمد زياد جميل ياسين، محمد نضال عبد الرؤوف البيومي، أحمد عزمي جمعه علوش، بكير محمود محمد عنان، عبد المنعم صبحي عبد الرؤوف صالح، لؤي محمود محمد الشوربجي، محمد علي حسن العريان، محمد ناهض محمد العامودي، مصطفى صلاح عبدالله ابو شكيان، نعيم ناهض نعيم سمور، عمير يوسف حسن مطر، محمد رشاد محمد ابووردة، محمد نادر عز الفيراني، ابراهيم عبدالرؤوف ابراهيم مهدي، أحمد خالد سالم ابو الطيف، همام يوسف جمعه ابو هويشل، ابراهيم عبد الحميد عبد الحافظ الفرا، احمد يحيى شعبان النجار، الحسن حسين مرزوق ابو حماد، بلال حسني عبد ابو مصطفى، بلال وائل اسماعيل الغول، طه شوقي فايز فسيفس، عبد الله حسن حامد الاسطل، عبدالرحمن محمد محمود ابو ضباع، عبدالله سليمان حمدي ابو ماشي، عمر فايز اسماعيل حسان، محمد حسام حسن زعرب، محمد خالد فهمي مسعود، محمد سعيد محمد النادي، محمد سلامه محمد سرحان، محمد شلاش نايف شبير، محمد عماد رمضان الهمص، محمد فوزي سليم شبير، محمد محمد محمد الاسطل، نضال سامي محمد صابر السبع، نعمان سليمان حسن ابو سنيمه، ياسين محمد عبد الكريم ابو مسامح.

خريجات الدراسات العليا (طالبات)

قسم أصول التربية/الإدارة التربوية

أريج عبدالعزيز محمد الأسطل، إيمان يوسف حسين مزيد، رائده سليم عبد العزيز ثابت، رؤي ابراهيم حسني الصلحات، روان فخري سلامه النبريص، روان موسى علي الصيرفي، سماح أحمد جمعة شامية، سمر يوسف عبد الله المغير، صفاء ياسر زكي عوض الله، عبير جميعان سلامه ابو منديل، كريمة جابر محمد أبومنيفي، لينا نعيم علي القطراوي، منار رمضان محمد ابو الروس، نداء سليمان زهدي عيطه، نرمين محمد صبحي ابراهيم صايمه، نسرين مصباح احمد العبادسة، نها فايز سعدي العيله، نور سليمان علي أبوبطيحان، نور شريف علي حماد، هبة محمد عمر أبوسمعان، هديل عبد الرؤوف طلال طه، هناء خليل ابراهيم قاسم، وفاء يوسف حسين مزيد، ياسمين عبد الله علي حمام، ياسمين ناصر يونس شمالي.

قسم الصحة النفسية المجتمعية

اريج وليد محمود ابو ندى، اسلام محمود رجب الدعمة، أسماء غالب عايش الشريف، ايمان مسعود اسماعيل اشرير، بتول عبدالفتاح علي صيام، دعاء محمد مساعد أبوزرقة، رجاء سامي رشدي سامي، رشا يوسف سليمان ابوالعلا، رندة عبدالله جمعة النويري، سلوى محمد أحمد أبوعودة، سهيلة أحمد محمد ياسين، صابرين عبدالله محمود العرجا، عايدة يوسف محمد الكحلوت، مزين عطيه أحمد ابوجربوع، مها محمد هشام الحلبي، نبيلة نبيل عبد الرؤوف الحايك، نور زياد اديب جرادة، نور محمد محمود الشريف، نوره مصطفى مصطفى شعت، هديل عبد القادر ابراهيم المصري، هيام عبدربه ابراهيم خلف الله، ياسمين سالم صابر حراره.

قسم مناهج وطرق تدريس

ابتسام نعيم محمود الجد، احلام محمد محمود أبوندا، اسراء سفيان محمد ابو جزر، الاء محمد رشدي ابو قرن، اماني أحمد فريد الجيار، اماني محمد محمود أبوندا، اميره رضوان محمود صلاح، إيمان سلامة عبدالرحمن الكحلوت، إيمان فوزي علي أبو شمالة، إيناس محمود نصر العدينى، ايه زياد أحمد الشواف، تسنيم حسن محمد ابو ناموس، حفصه سليمان اسماعيل الزاملي، حنان سعيد عبدالعاطي عبيد، حنين حسن محمد ابو معروف، دعاء فتحي نظمي عبدربه، ديانه ناصر حسن عزام، رانية أحمد جبر الكفارنة، رباب سليمان حسن الحاج، رنده سلامه العايدي حلس، رواء نبيل منصور ابومعمر، زينب عبدالكريم سالم سليمان، سالي محمد علي ناصر، سلوى محمد محمود صلاح، سمر بسام ابراهيم ابو نصر، شادن أحمد محمد أبو ربيع، صبرين كمال يوسف شاهين، عائشة سليمان عبد ابو عرام، عائشه عبدالرحمن عبدالرحمن يونس، عزة معين عبدالمجيد كحيـل، غدير فرحان عيد عليان، غدير يوسف ابراهيم عدوان، فايزة أحمد علي حلس، فرجت محمود حسن البطنيجي، كرمل محمود علي بعلوشة، كريمان ناجي إبراهيم الضبه، مجد مصطفى حسن العويني، مرام عمر محمد الفقعاوي، مريم سمير عبدالله حجاج، مريهان عبد الكريم عبد العزيز وهدان، منال عبد الرحيم محمود ابو ندى، مها خليل إبراهيم موسى، مها محمد محمود حرب، مي جمال شعبان عيد، مي نبيل عبدالله الديني، ميساء

مصطفى جابر الأغا، نور سمير محمد ابو عرجه، هدى موسى سلامه ابوموسى، هند محمود خالد أبو طماعه، وسام حمدي عبد القادر دقارم، وفاء محمد أحمد حمد، ولاء جميل محمد حنونة، ولاء كفاح شحته كحيل، ياسمين عيد محمد صبرة.

خريجات برنامج البكالوريوس قسم كلية التربية.

قسم تعليم الرياضيات

اسيل وائل عيسى الحداد، ألاء فلاح جدوع ابو عطيوه، شروق رامي صلاح الدين زنداح، منى الزين حسن الزين، افنان محمود عبدالله ابو جزر، امل خميس كامل مرشود، ايمان مصطفى محمد الجدي، ايناس شريف حمدي ابو طه، ايه محمد سلمان ابو عيدة، بسمات جادالله عبد الحميد جادالله، ديانا علاء محمد الحاج، دينا محسن حسين عكيله، رنا محمود ابراهيم النجار، روان نضال رجب طافش، ريم أيمن رياض قنيطه، ريم سلامه سالم ابوعياده، سارة مروان عبد الديراوي، سراج اياد حمدان الدحدوح، سرين علاء خضر حنونه، سها عبدالله بركه ابو شباب، فتحية عبد الكريم الياس السبتي، محاسن سفيان خليل خاطر، مريم بكر موسى حجاج، مها ماهر موسى ابوجبل، نوره ناصر كامل الشيخ علي، هدايه عبد العزيز محمود الديراوي، هديل عمر حامد النخال، وردة محمود رمضان المرنخ، وفاء اسماعيل حسن المبيض، ياسمين محمد عبد الحميد المشهراوي.

قسم تعليم اللغة الإنجليزية

أريج محمد حسين الرنتيسي، اسراء سليم حسن صافي، اسراء فؤاد ربحي النونو، اسماء احميدان سلمان قشطة، اسماء حسين سلمان ابوزيد، اسماء عبد الناصر حمدان الجرجاوي، أفنان محمد ابراهيم بكرون، الاء اسماعيل أحمد أبو نومر، الاء منير طياب الاغا، اميره شفيق سليمان ابو بريكه، انوار تيسير محمد اللحام، ايمان زياد محمود حجازي، ايه أيمن ديب جبر، ايه محمد نايف بدير، بستان مفيد رشدي شعت، بيسان ابراهيم حماد ابو شعر، تسنيم حسام عبد السميع ابو سيف، خلود خميس حامد الفرا، دعاء أحمد مسعود الحلو، ديانا لؤي سليمان دكه، رقيه عزيز عبدالله شراب، رواء جمال سعيد ابو جزر، روان سامي رسمي نصار، روان محمد موسى الهسي، ساره نبيل موسى صيام، سحر اياد عبد الكريم شعت، سماح ايهاب محمد علي المصري، سماح سامي يوسف المبيض، سوسن حسن محمد ابو مغنم، شذى سعد عبد الله عاشور، شروق فؤاد عبد القادر محارب، شيماء امجد محمود بدر، ضحى مروان محمد عباس، علا نبيل مصطفى حموده، غاده ايهاب محمد عوض، غاده وائل رشاد الغندور، فاطمة الزهراء حامد صبحي الهمص، فاطمه منير ربيع خضر، لانا وائل صبحي مكي، لبنى أحمد عبد الكريم ابو دحروج، لينا حاتم محمد سرور، لينة صبحي عبد المجيد الخطيب، مرام أيمن محمد العريني، مروة ناصر محمد شقليه، مريم اشرف عبد القادر ابو لبده، منى هاني علي البشيتي، مي اياد محمد شويدح، ميساء عبد الكريم السبع ابو حليمة، ندى محمد عزام ابو زايد، نسمة طلعت عبد الكريم ابو تيلخ، نسمه صبحي عبد المجيد الخطيب، نور ناهض جميل النمنم، نور نبيل عبد عاشور، نور يوسف عبد الله الدهشان، نورا صفوت حربي الكحلوت، نوره زياد عبد الكريم الحناوى، هبه حازم خليل الثلاثيني، هبه صالح عطا الغمري، هبه عيسى زكري الفراني، هدى احسان عبد الرحمن القزاز، هديل خالد ابراهيم اقديح، هناء ياسر سليم صالح، هيا سعد الدين جميل الحاج، وعد مصطفى اسماعيل عليوة، وفاء صلاح صالح اللحام، ولاء امجد موسى ابو نجا، ولاء زهير أحمد ابو لبده، يارا عبد العزيز جبر ابو محمد.

قسم تعليم اللغة العربية

أحلام عطا محميد المسالحة، اسراء عبد الرحمن موسى اصرف، الاء فتحي محمد طافش، الاء نعيم سليمان ابوجاموس، الهام كمال توفيق القرا، ايسان وائل فؤاد جابر، ايمان بدر حسين محيسن، ايمان عمران حيدر القصاص، ايناس خضر ابراهيم طوطح، ايه محمد فرج مرزوق، براءه عطيه حسين ابو مزيد، بسمه رشاد محمد رمضان العشي، بيان باسل ربيع الباز، جميلة باسم عبد الله الشنطي، حنين محمد مصطفى القانوع، دريه ابراهيم عبد ارحيم، دينا رجب حسن البابا، رانيا سمير محمود عبد الغفور، رنا ابراهيم أحمد ابو هاشم، روان طلعت محمود ابو سمره، روزان رياض عمر العجلة، ريما خضر توفيق خضر، سارة سعدي فخري الهباش، سجى عفيفي محمد المنيراوي، سلام جمال محمد حجازي، سلمى صلاح حسن رفيع، سناء أحمد رمضان النجار، شذى عبد السلام حسن ابوجبل، شروق محسن علي العايدي، صابرين عبد الحليم عبدالله الناقه، صفاء اياد محمد ابو صلاح، ضحى ناهض يوسف رشيد، عنان محمد رمضان ياسين، غاده عماد موسى شرير، فاطمه جمال محمد الهباش، فاطمه رياض أحمد شعبان، كاتيا أيمن علي حسان، مرح جهاد عبد الله عوض الله، مريم محسن علي العايدي، منار زهدي محمد الدم، منى سامي محمد ابو طواحينه، مي أنور عبدالله محيسن، نرمين حسام أحمد الشرفا، نورا جهاد مسلم حمدين، هديل رائد حسن عياد، ولاء هاشم فارس عويضة، ياسمين بشير طلب الحصري، ياسمين كمال عبد قلجة.

قسم التأهيل التربوي

التأهيل التربوي/ تعليم اللغة الانجليزية

اسماء محمد جوده العاصي، أسماء مروان علي ابو ربيع، اسماء معين سعدي عبدو، امل نزار توفيق النحال، بتول باسم محمود مطر، داليه مازن صالح الغزالي، دينه عادل عبد الرحمن الاغا، رشا ادهم سهيل مزيد، روان حسام ابراهيم البلعاوي، شيماء حسين أحمد الجديلي، شيماء عاطف موسى ضهير، منار زياد محمد مطر، ناريمان بكر علي ابو مساعد، هبه حسن محمد ابو ناموس، هبه محمود نايف بارود، هديل محمد جبر عفانة، هلا حاتم انور الزهارنه، هناء نادر سلامه شبلاق.

التأهيل التربوي/ تعليم التربية الإسلامية

اسماء خضر سليم أبو هلال، الاء سلامه صبحي الشيخ خليل، اماني بكر محمود الزعبوط، ايمان نعيم عبد الحي نبهان، ايه عبد الهادي محمد ظاهر، جمانه تيسير نصر البلتاجي، حليمه عزمي جمعه علوش، رغد بسام محمد ابو سيف، رنا سمير اسماعيل اسماعيل، سارة توفيق سالم ابو عوض، صفاء أحمد عوني عاشور، مها عبد الناصر يوسف مهنا، نجلاء عباس عبد الخالق السقا، نجوى عبدالكريم محمد الوادية، نرمين رامي يوسف صالح، ياسمين سعيد محمد نافذ الدريملي.

التأهيل التربوي/ تعليم الرياضيات

اريج اسحاق ابراهيم غباين، الاء نائل موسى ابو عامر، ربى علاء ابراهيم حرب، سمية محمد موسى الكحلوت، نور نعيم عرفات ابو حصيره.

التأهيل التربوي/ تعليم العلوم

اسلام ياسر اسعيد فوجو، اسيل اشرف يعقوب الجدي، اميرة وجيه سليمان قشطة، آية أحمد عطا أبوحمرة، ايه صلاح أحمد الحداد، براءة سمير محمد الشاعر، دعاء محمد العبد السطري، رندة مجدي محمود شحادة.

التأهيل التربوي/ تعليم العلوم الاجتماعية

سماح جمال مصطفى الجمالي، ضحى سامي محمد شملخ، علياء ايهاب عمر الشوا، فاطمه عمر حسن الاضم، نور ديب عثمان شحادة، الاء مهدي عبد ربه ابو زور، دعاء محمود شفيق اربيع، ساره أحمد ابراهيم زقوت.

التأهيل التربوي/ تعليم اللغة العربية

دينا محمد عزمي جندية.

التأهيل التربوي/ عام

إسراء ياسر رزق ابو عمرة، أسماء احمد علي اللحام، آلاء زهير صبحي الأزهري، آلاء زياد شبير شبير، الهام سعيد عبد الرحيم حمد، آمنه محمد إسماعيل الشاعر، ايات فرحان عطوه خطاب، أيه صالح عبد الرحيم العطار، براءة ناصر أحمد كلاب، بشرى اشرف فايز عبد العال، تسنيم محمد نعمات البراهمة، جمانة محمد ابراهيم الحمايده، جنه محمد عطيه صليح، دعاء زياد شبير شبير، زينب حسن عبيد الله خطاب، ساره نبيل يوسف سويدان، شيماء صالح أحمد معروف، صفاء عبد الكريم سليمان أبو مصطفى، ضحى رياض علي عبد الهادي، غادة محمد شحده عاشور، فداء بشير خليل فروانة، مجدولين سيد إسماعيل قنن، نداء نضال يوسف أبو محسن، نور الهدى سعيد عبد الرحيم حمد، هناء شعبان محمود أبو كميل، وفاء مصطفى رمضان بكير، ياسمين ياسين خليل ابو حطب.









المصدر / فلسطين أون لاين