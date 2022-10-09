خدمات رفح يتربع على صدارة الممتازة والهلال يصعق النشامى

غزة/فلسطين:

شهدت مباريات اليوم الأحد من الجولة الخامسة للدرجة الممتازة فوزين لخدمات رفح والهلال أمام الزوايدة وشباب خان يونس، فيما حقق الأهلي فوزا عريضا على نماء لحساب نفس الجولة من الدرجة الأولى.

خدمات رفح 1×0 شباب الزوايدة

انفرد خدمات رفح في صدارة ترتيب دوري الدرجة الممتازة بعدما عاد بفوز صعب من أمام شباب الزوايدة بهدف دون رد؛ في المباراة التي جمعتهما على ملعب الدرة.

سجل هدف الخدمات، محمد الجرمي 55، ليرفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز الأول، فيما بقي الزوايدة في المركز العاشر برصيد 3 نقاط.

شباب خان يونس 0 × 1 الهلال

عاد الهلال بفوز مهم وقاتل على حساب شباب خان يونس (1-0) في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب خان يونس.

سجل هدف الهلال القاتل محمد عبيد في الدقيقة (90)، ليرفع الهلال رصيده إلى 6 نقاط في المركز السادس، فيما تجمد رصيد شباب خان يونس عند 5 نقاط في المركز السابع.

اتحاد بيت حانون 0 × 0 اتحاد خان يونس

واصل اتحاد بيت حانون وضيفه اتحاد خان يونس تراجعهما في النتائج بعدما تعادلا سلباً في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب بيت حانون.

ورفع التعادل رصيد بيت حانون عند 7 نقاط وبقي في المركز الخامس، فيما ارتفع رصيد اتحاد خان يونس إلى 5 نقاط في المركز السادس.

دوري الدرجة الأولى

حقق أهلي غزة فوزًا كبيراً على نماء (5-2) في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب فلسطين.

الفوز رفع رصيد الأهلي عند 10 نقاط وصعد للمركز الأول في الصدارة المشتركة مع خدمات البريج وخدمات خان يونس، فيما تجمد رصيد نماء عند 7 نقاط في المركز الخامس.

دوري الدرجة الثانية

وانتصر اليرموك على الزيتون بهدف نظيف ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد الزيتون عند 3 نقاط في المركز السادس.

وفي فرع الوسطى والجنوب انتصر خدمات دير البلح على القادسية (2-1)، فيما احتكم الرباط والصلاح للتعادل السلبي.