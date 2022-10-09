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بالفيديو مستوطن يطلق الرصاص تجاه المقدسيين في سلوان

09 أكتوبر 2022 . الساعة 18:24 بتوقيت القدس
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من موقع عملية إطلاق النار في حاجز شعفاط الليلة

أطلق مستوطن الرصاص الحي صوب المواطنين، مساء اليوم الأحد، في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك في القدس، في حين تشهد مناطق عدة بالمدينة اعتداءات من المستوطنين وقوات الاحتلال.

وأفادت مصادر مقدسية، أن مستوطنا أطلق الرصاص صوب المواطنين في منطقة وادي قدوم بالبلدة، في خطوة اعتبرتها المصادر خطيرة.

ولفتت المصادر إلى أن حالة من الهلع أصابت العديد من الأطفال والنساء في المنطقة.

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ويشهد مخيم شعفاط شمال شرق مدينة القدس مواجهات متواصلة مع قوات الاحتلال، التي اقتحمت المخيم وسط إطلاق للرصاص المعدني والمغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت.

وفي وقت سابق، اقتحم جنود الاحتلال بلدة عناتا شمال شرق القدس، وحاصرت مسجداً في ضاحية السلام بالبلدة، فيما اعتلى قناصة الاحتلال أسطح المنازل، قبل أن تستولي على تسجيلات كاميرات مراقبة لعدد من المحال التجارية.

يشار إلى أن مجندة صهيونية قتلت وأصيب جندي آخر بجراح خطرة، في عملية إطلاق نار وقعت مساء أمس، على حاجز شعفاط العسكري بالقدس المحتلة.

وأعقبت العملية البطولية مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال، التي لا تزال تبحث عن المنفذ بعد انسحابه بسلام.

المصدر / فلسطين أون لاين
#القدس #سلوان #الاحتلال #عملية شعفاط

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