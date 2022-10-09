احتفاء فلسطيني واسع بعملية شعفاط في القدس

غزة/ صفاء عاشور:

احتفاء فلسطيني واسع والتفاف شعبي وتأييد كبير رُصد عبر وسائل التواصل الاجتماعي لعملية شعفاط في القدس المحتلة والتي أطلق فيها شاب مقاوم النار على مجموعة من جنود الاحتلال يتواجدون عند حاجز المخيم والتي أسفرت عن مقتل مجندة وإصابة جندي بجروح خطيرة.

وما أن نشرت قوات الاحتلال فيديو يوضح تفاصيل عملية إطلاق النار حتى تداولها الفلسطينيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن مثل هذه العمليات رد سريع على انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين.

محمد هنية كتب على حسابه في تويتر:" من #نقطة_صفرجندلهم بين صريع وجريح وقذف في قلوبهم الرعب، بورك سليل رجال العياش وابو الهنود والكرمي وطوالبة .. #عملية_شعفاط#غضب_الأقصى".

حساب حمل اسم ابن الخليل كتب:" انتو ضربتوا بنتنا.. واحنا قتلنا بنتكم.. بسيطة الشغلة # عملية شعفاط".

يحيي بشير كتب على حسابه في تويتر:" تزامنت #عملية_شعفاط مع مشاهد الاعتداء الوحشي على فتاة فلسطينية قرب باب العامود. وفي هذا إشارة لمن يستجدون الحماية من الأمم المتحدة "إحمونا...إحمونا" أن شعوب الأرض لم تتحرر من الطغيان والاستعمار إلا بأظافر وأسنان رجالها ونسائها! ولكم فالتاريخ العِبر".

تزامنت #عملية_شعفاط مع مشاهد الاعتداء الوحشي على فتاة فلسطينية قرب باب العامود.



وفي هذا إشارة لمن يستجدون الحماية من الأمم المتحدة "إحمونا...إحمونا"

أن شعوب الأرض لم تتحرر من الطغيان والإستعمار إلا بأظافر وأسنان رجالها ونسائها!

ولكم فالتاريخ العِبر.. pic.twitter.com/LVkscxkAyG — يحيى بشير | Yahya Basheer (@Yahya_M_Basheer) October 8, 2022

أميرة فؤاد من غزة كتب:" عندما تُهان المقدسية على أبواب الأقصى.. فهذا هو الرد الطبيعي على وحشة الاحتلال، رد زلزل جنودهم ومُجنداتهم، والقادم أدهى وأمرّ بأمر الله تعالى، وليعلم أبناء يهودية أننا لهم بالمرصاد، وأنهم لن ينجو من #حماة_الأقصى #عملية_شعفاط".

الصحفي أحمد أبو نصر من غزة رصد في منشور له على تويتر احتفاء وترحيب الفصائل الفلسطينية بعملية شعفاط.

صاحب حساب يحمل اسم الخداش كتب قائلاً:" كمية الأناشيد التي تم تركيبها على فيديو #عملية_شعفاط و التيتصف جرأة و شجاعة البطل في تنفيذ العملية قد لا تكفي للوصف و كأن حاله يقول: "سنُعجز معاجم اللغة عن وصف ما حدث و ما يحدث و ما هو قادم، سنُعجز الشّعراء و الأدباء و الفنانين عن إيجاز ما كان بقصيدة أو أنشودة أو بضع كلمات".

كمية الأناشيد التي تم تركيبها على فيديو #عملية_شعفاط و التي تصف جرأة و شجاعة البطل في تنفيذ العملية قد لا تكفي للوصف ..

و كأن حاله يقول: "سنعجز معاجم اللغة عن وصف ما حدث و ما يحدث و ما هو قادم، سنعجز الشّعراء و الأدباء و الفنانين عن إيجاز ما كان بقصيدة أو أنشودة أو بضع كلمات" 💚 pic.twitter.com/zW2MtdnxtI — الخدّاش (@khaddash21) October 9, 2022

خضر بكر كتب على حسابه في الفيس بوك:" طيب أقسم بالله أنه الشاب عمل مع الفطيسة خير، ايش بدها بوجع الراس كل دوام يطلعوها شباب مخيم شعفاط بزجاجة حارقة ولا حجارة ولا دهس ولا مفرقعات... الخ لا يا عمي أول دوام وآخر دوام#عملية_شعفاط".

الصحفي محسن الإفرنجي كتب:" ليست لقطة من فيلم هوليودي وإنما لقطة حقيقية لمقاوم فلسطيني يعرف أن الطريق إلى وطنه وأرضه يحتاج إلى تنظيفه من المحتلين الأوغاد.. #عمليه_شعفاط".

✌🇵🇸✌ليست لقطة من فيلم هوليودي

وإنما لقطة حقيقية لمقاوم فلسطيني

يعرف أن الطريق إلى وطنه وأرضه يحتاج إلى تنظيفه من المحتلين الأوغاد..#عمليه_شعفاط #القدس #القدس_تثأر pic.twitter.com/2McT1D4cDj — محسن الإفرنجي Mohsen Alafranji (@MohsenAlafranj) October 9, 2022

عبد الله العقاد كتب على صفحته:" كان لابد أن نسترد قسطاً من الكرامة بعد الاعتداء الفاجر على حرائر القدس، ومرابطات المسجد الأقصى. فهذه بتلك، والرأس زيادة !".

كان لابد أن نسترد قسطاً من الكرامة بعد الاعتداء الفاجر على حرائر القدس، ومرابطات المسجد الأقصى.

فهذه بتلك، والرأس زيادة ! #عملية_شعفاط pic.twitter.com/NeEsqlobGq — أ. عبدالله العَقَّاد 🇵🇸 (@akad2022) October 9, 2022

المصدر / فلسطين أون لاين