الحكم بالإعدام رمياً بالرصاص بقضية "أبو دقة"

أصدرت هيئة الجنايات الكبرى في قطاع غزة، حكمًا بالإجماع بمعاقبة المدان (ف/أ) بالإعدام رميًا بالرصاص حتى الموت، وذلك عن تهمة القتل قصدًا وحيازة سلاح ناري، استنادًا لمواد القانون الفلسطيني.

وكان المدان قتل قصدًا المجني عليه زهير حماد أبو دقة بتاريخ (4/11/2003) وذلك بأن أعدَّ العُدَّة لقتله بسلاح ناري من نوع (آر بي كي).

وبيّنت الهيئة أنّ المدان ترصَّد للضحية على سطح منزله وأطلق عليه عدة أعيرة نارية فأصابه بالصدر فأرداه قتيلًا على الوجه المُبين بالتقرير الطبي للصفة التشريحية وذلك بقصد منه وبوجه غير مشروع ومخالف للقانون.

المصدر / فلسطين أون لاين