الإفراج عن القيادي محمد صبحة بعد عام ونصف من الاعتقال

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن القيادي في حركة حماس الأسير محمد ناجي صبحة من بلدة عنبتا شرق طولكرم، بعد اعتقال دام عاما ونصف.

واعتقلت قوات الاحتلال صبحة في 12 أيار/ مايو 2021، بعد دهم وتفتيش منزله في بلدة عنبتا، وكان ناطقاً باسم قائمة "القدس موعدنا"، التي ترشحت للانتخابات التشريعية الملغاة من قبل رئيس السلطة محمود عباس.

وطالت الاعتقالات آنذاك مرشحي القائمة الانتخابية التابعة لحركة حماس، إلى جانب اعتقال عدد من نشطاء الحركة، تزامناً مع التحضير للانتخابات التشريعية.

وأصدرت سلطات الاحتلال، في العاشر من شهر آب/ أغسطس الماضي حكمًا بالسجن لمدة عام ونصف، بحق صبحة.

وأمضى صبحة 15 عاماً متواصلة قضاها متنقلًا بين سجون الاحتلال بتهمة قيادة كتائب القسام، ومن ثم أفرج عنه، ليعتقله الاحتلال مرة أخرى في 20 يونيو/ حزيران 2017، ويحكم عليه بالسجن لمدة عامين، وأفرج عنه في مايو 2019.

وباعتقاله الأخير بلغ مجموع سنوات الاعتقال بحق صبحة ما يقارب 19 عاما.

المصدر / فلسطين أون لاين