إعلام عبري: الاحتلال يبدأ تشغيلا تجريبيا لحقل كاريش

أكدت وسائل إعلام عبرية، أن شركة التنقيب عن الغاز "إنيرجين"، بدأت اليوم الأحد، اختبارا تجريبيا لضخ الغاز من منصة "كاريش"، على الرغم من عدم التوصل إلى اتفاق مع لبنان حول الحدود البحرية، وتهديدات "حزب الله".

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، إن "الشركة أكدت إتمام ربط المنصة بأنابيب التوصيل، وبدء عملية الضخ التجريبي العكسي من الشاطئ للمنصة".

وأوضحت الشركة أن "تدفق الغاز على الساحل خطوة مهمة في عملية تشغيل المنصة، والنشاط الحالي ليس الذي حدده نصرالله كخط أحمر"، مشيرة إلى أن "هذه مرحلة أولية، وليس الإنتاج نفسه بعد".

وأفادت الصحيفة أنها "علمت من مصادر في النظام السياسي والأمني الإسرائيلي، أن هذه المرحلة اختبار للأجهزة، والتدفق العكسي للغاز من الشاطئ إلى الحفارة المتنقلة، التي تقع على بعد حوالي 100 كيلومتر من الشاطئ، وذلك للتحقق من سلامة الأنظمة".

وأكدت أن "انيرجن" رفضت تحديد التاريخ الدقيق لبداية تدفق الغاز، ولفتت إلى أنه "من المتوقع أن يحدث ذلك قريبًا، وبعد اكتمال مرحلة الاختبار، وفي غضون أسابيع قليلة، سيبدأ إنتاج الغاز من الحقل".

ويتنازع لبنان وكيان الاحتلال على منطقة بحرية غنية بالنفط والغاز في البحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كيلومترًا مربعًا، وتتوسط واشنطن في مفاوضات غير مباشرة بينهما لتسوية الخلاف وترسيم الحدود.

وتصاعد التوتر بين الجانبين، في حزيران/يونيو الماضي، بعدما قام الاحتلال باستقدام سفينة إنتاج وتخزين تابعة لشركة "إنيرجين"، ومقرها لندن، للعمل على استخراج الغاز من حقل كاريش، الذي تعتبره بيروت يقع في منطقة متنازع عليها، وقوبلت الخطوة الإسرائيلية حينها بتهديدات من "حزب الله".

وكانت مفاوضات غير مباشرة، قد انطلقت بين بيروت و"تل أبيب"، في تشرين أول/أكتوبر 2020، برعاية الأمم المتحدة بهدف ترسيم الحدود بين الجانبين، حيث عُقدت خمس جولات من التفاوض، كان آخرها في أيار/مايو 2021.

المصدر / وكالات