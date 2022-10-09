الداخلية بغزة تنشر آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الإثنين

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود، في وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الأحد، آلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، ليوم غدٍ الإثنين الموافق 10 أكتوبر 2022.

وأشارت في بيان مقتضب، إلى أن السفر ليوم غدٍ سيكون للمتبقي من الحافلة الثالثة والرابعة حتى الرقم (100) من كشف رقم (34/2022)، والحافلة الثانية من كشف الجوازات المصرية رقم (39/2022).

ودعت المسافرين إلى التواجد في تمام الساعة 08:00 صباحًا في الصالة الخارجية للمعبر، موصية بضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

وشددت على أنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه، منوهة إلى إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

ودعت إلى تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

وللاطلاع على كشف المسافرين (34/2022): انقر هنا

أما للاطلاع على كشف الجوازات المصرية (39/2022): انقر هنا

بينما للتسجيل والاستعلام: انقر هنا

المصدر / فلسطين أون لاين