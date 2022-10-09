وظيفة شاغرة في مؤسسة فاتن بقطاع غزة

إعلان توظيف صادر عن الشركة الفلسطينية للإقراض والتنمية - فاتن تعلن فيه عن حاجتها لموظف إقراض للعمل بفرع الشركة فرع النصيرات بقطاع غزة
المسؤوليات:
-إعداد الخطة الشهرية الهادفة لتحقيق أهداف الفرع، عن طريق خدمة مناطق مستهدفة ومحددة.
- تحقيق أهداف الفرع الموضوعة له عن طريق خدمة مناطق مستهدفة ومحددة من خلال الزيارات الميدانية.
- استقبال الجمهور (في المكتب أو مكالمات هاتفية) والاجابة عن استفساراتهم حول الخدمات التي تقدمها المؤسسة والمزايا التنافسية لها.
- استقطاب اكبر عدد ممكن من العملاء وتوثيق علاقاتهم مع فاتن
- جمع المعلومات ودراسة الطلبات
- متابعة السداد والتواصل مع العملاء فيما بعد الاصدار
مؤهلات الوظيفة
- درجة الدبلوم كحد أدنى في تخصص العلوم المالية والمصرفية او الادارة او تخصص مماثل
- خبرة عملية في مجال مماثل من 0-1 سنة
- التركيز على العملاء
- مهارة إدارة المحفظة
- التخطيط والتنظيم
- مهارات التعامل /التفاوض
شركة فاتن بتمكنكم من بناء مستقبل واعد وطموح من خلال توفير:
- بيئة عمل تفاعلية وايجابية
- فرص واعدة لتحقيق طموحاتكم الوظيفية
- سياسات عمل احترافية ومرنة تحفز على الانجاز
- أنظمة وبرامج متطورة لأداء اعمالكم باحتراف عالِ
طريقة التسجيل
- للتسجيل للوظيفة من خلال تعبئة طلب وذلك من خلال الضغط ( هنا )
- ينتهى التسجيل بتاريخ 13/10/2022