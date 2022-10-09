وظيفة شاغرة في مؤسسة فاتن بقطاع غزة

إعلان توظيف صادر عن الشركة الفلسطينية للإقراض والتنمية - فاتن تعلن فيه عن حاجتها لموظف إقراض للعمل بفرع الشركة فرع النصيرات بقطاع غزة

المسؤوليات:

-إعداد الخطة الشهرية الهادفة لتحقيق أهداف الفرع، عن طريق خدمة مناطق مستهدفة ومحددة.

- تحقيق أهداف الفرع الموضوعة له عن طريق خدمة مناطق مستهدفة ومحددة من خلال الزيارات الميدانية.

- استقبال الجمهور (في المكتب أو مكالمات هاتفية) والاجابة عن استفساراتهم حول الخدمات التي تقدمها المؤسسة والمزايا التنافسية لها.

- استقطاب اكبر عدد ممكن من العملاء وتوثيق علاقاتهم مع فاتن

- جمع المعلومات ودراسة الطلبات

- متابعة السداد والتواصل مع العملاء فيما بعد الاصدار

مؤهلات الوظيفة

- درجة الدبلوم كحد أدنى في تخصص العلوم المالية والمصرفية او الادارة او تخصص مماثل

- خبرة عملية في مجال مماثل من 0-1 سنة

- التركيز على العملاء

- مهارة إدارة المحفظة

- التخطيط والتنظيم

- مهارات التعامل /التفاوض

شركة فاتن بتمكنكم من بناء مستقبل واعد وطموح من خلال توفير:

- بيئة عمل تفاعلية وايجابية

- فرص واعدة لتحقيق طموحاتكم الوظيفية

- سياسات عمل احترافية ومرنة تحفز على الانجاز

- أنظمة وبرامج متطورة لأداء اعمالكم باحتراف عالِ

طريقة التسجيل

- للتسجيل للوظيفة من خلال تعبئة طلب وذلك من خلال الضغط ( هنا )

- ينتهى التسجيل بتاريخ 13/10/2022