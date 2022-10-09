فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تصريح خطير لمدرب باريس سان جيرمان عن مبابي

الداخلية بغزة تنشر آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الإثنين

وظيفة شاغرة في مؤسسة فاتن بقطاع غزة

"الطليع" مهنة موسمية لجني ثمار البلح في غزة

لقطات تظهر جرأة وبطولة منفّذ عملية حاجز شعفاط النوعية

هريش: تخوفات متصاعدة على صحة المعتقلين السياسيين لدى السلطة

نادي الأسير يُعلن انضمام 20 معتقلاً إلى الإضراب عن الطعام

محكمة الاحتلال تلغي شطب التجمع

الأمم المتحدة: 100 شهيد في الضفة منذ بداية 2022

نقل المطارد مصعب اشتية للمستشفى بعد تردي صحته بسجن أريحا

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

أردى الجنود من نقطة صفر

بالفيديو لقطات تظهر جرأة وبطولة منفّذ عملية حاجز شعفاط النوعية

09 أكتوبر 2022 . الساعة 12:50 بتوقيت القدس
...
من مكان عملية إطلاق النار على جنود الاحتلال في حاجز شعفاط

وثّقت لقطات مصورة لحظة تنفيذ فدائي فلسطيني عملية حاجز شعفاط التي أدّت إلى مقتل مجندة وإصابة آخر بجراح حرجة.

وأظهر الفيديو لحظة وصول الفدائي للحاجز سيراً على الأقدام، واقترابه من تجمّع لجنود الاحتلال، قبل أن يطلق الرصاص من مسدسه من نقطة صفر.

ووفق الفيديو فقد وجّه منفذ العملية المسدس إلى رأس المجندة في البداية، وأطلق الرصاص عليها قبل أن يردي جنود الاحتلال على الحاجز، حيث ظهرت جرأة منفّذ العملية من خلاله تنفيذه بهدوء وتكرار إطلاق الرصاص للتأكد من إصابة الجنود.

وفي المقابل وثقّت المشاهد خوف وجبن جنود الاحتلال الذين هرب معظمهم من أمام الفدائي الفلسطيني، واختبأ عدد منهم خلف الجدران.

وتمكّن الفدائي من الانسحاب من الحاجز بعد تنفيذه العملية تاركاً خلفه جنود الاحتلال بين قتيل وجريح ومرتعب.

وقتل في العملية مجندة من جيش الاحتلال وأصيب آخرون، فيما شنّت قوات الاحتلال حملة مداهمات واقتحامات في مخيم شعفاط وبلدة عناتا بحثاً عن المنفّذ.

المصدر / فلسطين أون لاين
#فيديو #فدائي #عملية شعفاط #مقتل مجندة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة