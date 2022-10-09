لقطات تظهر جرأة وبطولة منفّذ عملية حاجز شعفاط النوعية

وثّقت لقطات مصورة لحظة تنفيذ فدائي فلسطيني عملية حاجز شعفاط التي أدّت إلى مقتل مجندة وإصابة آخر بجراح حرجة.

وأظهر الفيديو لحظة وصول الفدائي للحاجز سيراً على الأقدام، واقترابه من تجمّع لجنود الاحتلال، قبل أن يطلق الرصاص من مسدسه من نقطة صفر.

ووفق الفيديو فقد وجّه منفذ العملية المسدس إلى رأس المجندة في البداية، وأطلق الرصاص عليها قبل أن يردي جنود الاحتلال على الحاجز، حيث ظهرت جرأة منفّذ العملية من خلاله تنفيذه بهدوء وتكرار إطلاق الرصاص للتأكد من إصابة الجنود.

من مسافة صفر .. إعلام الاحتلال ينشر فيديو للحظات الأولى لعملية إطلاق النار على حاجز شعفاط بالقدس المحتلة الليلة الماضية#غضب_الأقصى #الأقصى_في_خطر #الاقصى_يستغيث pic.twitter.com/e18ChzvsGU — فلسطين أون لاين (@pl24online) October 9, 2022

وفي المقابل وثقّت المشاهد خوف وجبن جنود الاحتلال الذين هرب معظمهم من أمام الفدائي الفلسطيني، واختبأ عدد منهم خلف الجدران.

وتمكّن الفدائي من الانسحاب من الحاجز بعد تنفيذه العملية تاركاً خلفه جنود الاحتلال بين قتيل وجريح ومرتعب.

وقتل في العملية مجندة من جيش الاحتلال وأصيب آخرون، فيما شنّت قوات الاحتلال حملة مداهمات واقتحامات في مخيم شعفاط وبلدة عناتا بحثاً عن المنفّذ.

المصدر / فلسطين أون لاين