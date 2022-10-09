نقل المطارد مصعب اشتية للمستشفى بعد تردي صحته بسجن أريحا

قال المحامي مصطفى شتات: إن "المطارد للاحتلال مصعب اشتية، المعتقل لدى أجهزة أمن السلطة نقل إلى المستشفى بعد تردي حالته الصحية".

وحذّر المحامي شتات، في بيان مكتوب، من تعرض اشتية للتعذيب على أيدي أجهزة أمن السلطة التي تعتقله في سجن أريحا.

ويعاني اشتية من تضخم بالغدد الدرقية وارتفاع ضغط مزمن، ويتناول الأدوية باستمرار، وفق عائلته، حيث لا تزال الأجهزة الأمنية تعتقل اشتية "على ذمة محافظ نابلس" بعد قرار المحكمة بالإفراج عنه.

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واشتية (30 عاما) أسير محرر، اعتقلته أجهزة أمن السلطة في 20 من الشهر الماضي، برفقة المطارد عميد طبيلة، ما أدى إلى اشتعال حالة غضب في صفوف المواطنين اندلعت على إثرها مواجهات عنيفة في مدينة نابلس.

وحملت عائلة اشتية السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية بشكل عام وجهاز الأمن الوقائي بشكل خاص، المسؤولية عن حياة مصعب وسلامته الصحية والشخصية والأمنية.

ونجا اشتية من عدة محاولات اعتقال واغتيال، أبرزها عندما حاصرت قوات الاحتلال في يوليو الماضي منزلا يتحصن بداخله عدد من المقاومين بالبلدة القديمة، واستشهد في حينه المقاومان محمد العزيزي وعبد الرحمن صبح.

المصدر / فلسطين أون لاين