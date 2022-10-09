تعرّف إلى الحلزون وأنواعه بالتفصيل

محمد إسماعيل

الحلزون هو كائن حي لا فقري، صغير الحجم، طري ولزج الملمس، وينتمي إلى فصيلة الرخويات، ويعرف عمره من خلال معرفة عدد خطوطه الموجودة على صدفته أو قوقعته، هي صدفة تعلو جسمه وتحيط به من جميع نواحيه، وهي صلبة جيرية، ويربط جسمه أنسجة وأربطة قوية، ويبلغ طول الحلزون كأقصى حد إلى 30 سمنًا وكذلك يتراوح وزن الحلزون من 90 جرامًا إلى 280 جراما.

ماذا يأكل الحلزون: يعتمد الحلزون في طعامه على أكل الأعشاب وأوراق الأشجار ويفضل منها أوراق الكرنب والخس، وأيضا يتغذى على فواكه عديدة ويفضل منها فاكهة الفراولة والشمام.

طريقة حركة الحلزون وتنفسه: أما بالنسبة للحركة فهي تتحرك ببطء ولمسافة قصيرة مقارنة بالأنواع الأخرى، من خلال ما يفرزه الحلزون في أثناء حركته من مخاط لزج يساعده على الحركة، ويعمل أيضاً كمادة لاصقة تساعد الحلزون على الالتصاق بالأسطح التي يسير عليها، طريقة تنفس الحلزون فيكون من خلال رئته الوحيدة أو من خلال جلده الرطب.

وأيضا يزحف الحلزون باعتماده على قدمه العضلية الداخلية، في أثناء خروج جسمه من الصدفة، في حال لم يشعر بعائق ما، من خلال موجات إيقاعية من الانقباضات العضلية، التي تتحرك إلى الأمام بسرعة ثابتة، فهو يعتمد على السائل الهلامي الي يفزره للحركة.

تكاثر الحلزونات: يتكاثر الحلزون من خلال عملية التزاوج التي تتم في فصل الشتاء، ويبيض الحلزون ما بين 70 إلى 80 بيضة، خلال أيام من تزاوجه ويضع بيضه التي في حفر داخل التراب وفي غضون أسابيع تخرج تلك الحلزونات من ذلك البيض، ويأخذ الحلزون في هذا الحالة ما بين سنة إلى سنتين حتى يكون ناضجا ويتراوح عمر الحلزون ما بين 3 على 7 سنوات، وفي حالة التربية الخاصة من الممكن أن يتراوح عمره 10 إلى 15سنة.

هل يمكن أكل الحلزون: هناك الكثير من الفوائد لأكل الحلزون، بسبب أنه يحتوي على عناصر غذائية كبيرة ومهمة أبرزها الطاقة والبروتينات والكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والفسفور والبوتاسيوم وغيرها، لذلك يوجد اهتمام كبير في بعض الأماكن في تربية الحلزون من الحصول على لحم جيد، تتوفر فيه هذه العناصر.

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الحيوانات والطيور التي تتغذى على الحلزون:

تعتمد هذه الحيوانات والطيور على أكل الحلزون بأنواعه وتعد وجبة جيدة له ومن هذه الحيوانات والطيور هي:

الفقاريات واللافقاريات ذات الحجم الصغير.

الثدييات والطيور السوداء.

الديوك الرومية.

السناجب.

الضفادع.

السلاحف.

أماكن تواجد الحلزونات:

ينتشر الحلزون في مناطق عدة ومنها في المحيطة بالبحر المتوسط وغرب أوروبا، ما بين شمال غرب أفريقيا وشرق إيبيريا حتى آسيا الصغرى، إضافة إلى بعض الجزر الاسترالية، كما ينتشر في مناطق أخرى بشكل كبير.

حياة الحلزون العملية:

نوضح في النقاط التالية، سلوك الحلزون العملي، وهو على النحو التالي:

ينشط ليلا في حال الرطوبة مرتفعة.

ينشط في وقت نزول الأمطار للبحث عن غذائه.

يقضي الحلزون وقته غالبا في البحث عن طعامه، أو في أكله، أو البحث عن رفاقه.

تقل حركته في أوقات الجفاف وارتفاع الحرارة، لأنها عامل كبير في موته.

أقسام جسم الحلزون:

القوقعة أو الصدفة: وهي صدفة حلزونية مجوفة صلب رقيقة، ويتراوح قطرها ما بين 25 إلى 40 ملم، وطولها ما بين 25 إلى 35 ملم، ولها 4 أو 5 التفافات، ويختلف لونها من حلزون إلى آخر.

الجسم اللزج: وهو جسم لزج، بني اللون، ولديه القدرة على الخروج الكامل من الصدفة والدخول إليها في حالة الخطر، ينشط في الحرارة الرطبة، ويتألف من: الرأس المشفر، والقدم العضلية، والمعطف، والكيس الحشوي.

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ممّ يتكون رأس الحلزون؟

يتكون من رأس ويمتلك الحلزون فيه فماً ويكون شكل فم الحلزون عبارة عن شكل مقوس، وله ثلاث شفاه، الشفة العلوية تغطي الفك على شكل شفرة قوية، ويكون لسان الحلزون خشن الملمس ورخوي ولديه القدرة على تحريكه، وأيضا يتواجد في رأسه أربع مجسات، مجسّمان متجهان إلى الأسفل نحو الأرض: ويكون اعتماد الأكبر عليهم، بسبب قوتهم الشديدة في الشم واللمس، ومجسّمان متجهان للأعلى وهما عيون الحلزون: من المعروف أن حاسة النظر عند الحلزون ضعيفة وبدائية.

ما هي حواس حيوان الحلزون:

يمتلك حيوان الحلزون على حاستين تساعده على العيش، وهما:

حاسة الإحساس بالضوء: يوجد في عيني الحلزون كتلة جيلاتينية ليس لها شكل معين، وينكسر الضوء من خلالهما، وتكون في حالة تجويف كروي الشكل، الأمر الذي يفسر سبب عودة الحلزون إلى القوقعة فجأة عندما يقع الظل عليه.

حاسة اللمس: يعتبر جسم الحلزون حساس الملمس، وعلى وجه الخصوص رأسه ومكونات التي توجد عليه، وعندما يشعر الحلزون بعائق ما، فإن يدخل مباشرة داخل قوقعته أو صدفته من خلال رجوع جسمه داخلها.

أنواع الحلزونات:

هناك العديد من أنواع الحلزون، وعليه نوضح لكم أسماء الحلزونات مع الصور وتفاصيل أكثر فيما هو آتٍ:

الحلزون البري: يعرف بالحلزون الذي يتخذ الأرض اليابسة مقرا له، ويتغذى الحلزون البري على النباتات التي يحللها كطعام له، ويضع بيضه في التربة، ويفضل الحلزون التربة الرطبة ودرجة الحرارة المعتدلة، ويختلف لون الحلزون وفق المكان الذي يعيش الحلزون فيه سواء على الأرض فيكون لونه باهت، أو على الأشجار فيكون لونه زاهٍ، وينقسم إلى ثلاثة أنواع ومنه حلزون الأرض الأفريقية، وحلزون الحديقة والحلزون الروماني وهو الحلزون الصالح للأكل، بسبب امتلاكه عناصر غذائية كبيرة ومفيدة للإنسان ويعتبر من أفضل أنواع الحلزونات للبشرة.





الحلزون البحري: هو ذلك الحلزون الذي يعيش في الماء المالح، ويسمى حلزون البحر السام، ويتنفس بواسطة الخياشيم التي يمتلكها، ويتواجد في كل المحيطات، ويتميز قوقعته بشكل لولبي يعصب عملية صيده، ويعتمد الحلزون البحري على نباتات البحر، كطعام له، لامتلاكه أسنانا في فمه، ويسبب هذا الحلزون أضرار على الإنسان، كونه يعتبر حلزوناً ساماً، لذلك يمنع على الإنسان أكله.





الحلزون الماء العذب: يعيش هذا النوع من الحلزون في الأنهار العذبة وبرك السباحة والبحيرات الماء العذب، ويتواجد بشكل كبير في جنوب شرق أمريكا، ويتنقل بفعل الرياح والفيضانات، مع العلم أن معظم الحلزون يموت بفعل الجفاف، وما يتبقى يختبئ في صدفته لمدة تتراوح من ثلاثة شهور إلى أربع من خلال تغطية صدفته بالمخاط، لحماية نفسه الموت.





ومن المعلومات التي تتعلق بالحلزون أيضا، ما يتعلق برؤية الحلزون في المنام، فيدل رؤية الحلزون في المنام على:

رؤية الحلزون في المنام على خير ونجاح في التعليم والعمل وقد يفسر تفسير آخر، بحسب رؤية كل فرد.

رؤية شراء أبو بيع الحلزون في المنام يشير إلى تحقيق الأمنيات والسعادة بالمستقبل إن شاء الله.

رؤية أكل الحلزون في المنام، فيدل على كثر المواقف الصعبة التي يتعرض لها صاحب الرؤية وخاصة في حال كان طعام الحلزون لا جيد، وفي حال كان طعمه لذيذ فيدل على الأحداث السارة أو كسب إيرادات مادية.

رؤية الميت يأكل الحلزون، فيدل على خير وسهولة في أمور وتغيير خير في حياته.

رؤية قتل الحلزون، تدل على أن صاحب الرؤية يمر بظروف مادية صعبة، إلى ارتكاب معاصي وذنوب.

رؤية الحلزونات بشكل كبير، إشارة إلى البركة والرزق الكبير والخير الكثير.

المصدر / فلسطين أون لاين